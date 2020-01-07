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    Слуцкий: «Мы разговаривали с Дзюбой на тему конфликта с фанатами. Он был очень расстроен»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об обсуждении с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой его конфликта с болельщиками.

    «Да, мы разговаривали с Артемом на эту тему. Он был очень расстроен, и это вполне объяснимо. Дзюба — лучший бомбардир не только нашей сборной, но и один из лучших бомбардиров в отборочном цикле. Он многое сделал для сборной и в отборе к Евро, и на чемпионате мира.

    Оскорблять игроков национальной сборной, неважно с какой фамилией, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно. Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов, естественно», — сказал Слуцкий.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
    • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
    • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

    Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1416

      Давид59 7 минут назад

      Наверное действительно Артёму обидно, что фанаты сборной так себя вели. А вот с фанатами Спартака у него давно отношения испортились.

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      Рейтинг: +3344

      BarStep 1 час назад

      Конфликт с фанатами - это говорит Слуцкий. Я бы добавил,.. с фанатами Спартака (так говорят все адекватные, кто комментирует данную ситуацию)… Но почему здесь упорно всех перефразируют и называют фанатов болельщиками?!

      1
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      Рейтинг: +557

      житель СПб > BarStep 39 минут назад

      Называть фанатов болельщиками - это политкорректность... Действительно, если бы полиция строго выполняла свои обязанности ВСЕГДА (и речь не только о болельщиках Спартака) - проблемы бы исчезли.

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      Рейтинг: +3344

      BarStep > житель СПб 8 минут назад

      Политическая корректность — это практика прямого или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определённых социальных групп, выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации и т. п... Ну например: инвалид заменятся в этом случае выражением - человек с ограниченными возможностями и т.п.... Поэтому я не вижу никакого смысла в политкорректности замены слова фанат на болельщик. Это чушь.., да полиция здесь вообще каким боком у тебя?

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