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  • Слуцкий: «Мы разговаривали с Дзюбой на тему конфликта с фанатами. Он был очень расстроен»

Слуцкий: «Мы разговаривали с Дзюбой на тему конфликта с фанатами. Он был очень расстроен»

7 января 2020, 12:23
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об обсуждении с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой его конфликта с болельщиками.

«Да, мы разговаривали с Артемом на эту тему. Он был очень расстроен, и это вполне объяснимо. Дзюба — лучший бомбардир не только нашей сборной, но и один из лучших бомбардиров в отборочном цикле. Он многое сделал для сборной и в отборе к Евро, и на чемпионате мира.

Оскорблять игроков национальной сборной, неважно с какой фамилией, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно. Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов, естественно», — сказал Слуцкий.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
  • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
  • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Россия Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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BarStep
1578389871
Конфликт с фанатами - это говорит Слуцкий. Я бы добавил,.. с фанатами Спартака (так говорят все адекватные, кто комментирует данную ситуацию)… Но почему здесь упорно всех перефразируют и называют фанатов болельщиками?!
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Давид59
1578395091
Наверное действительно Артёму обидно, что фанаты сборной так себя вели. А вот с фанатами Спартака у него давно отношения испортились.
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Hektor 84
1578399480
Хоть не плакал Артемка?
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RJM555
1578465887
тоже мне "Мать Тереза", со всеми он разговаривает всех успокаивает.......
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paracetamol
1578466343
Слуцкер в каждой бочке затычка или писать больше не о чем?
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