Обамеянг: «Я предан «Арсеналу», хочу вернуться с ним на вершину и выигрывать трофеи»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг опроверг информацию своем возможном уходе из клуба.

«Я хотел бы прокомментировать слухи, которые ходят обо мне в медиа. Люди любят придумывать истории, но они должны сфокусироваться на том, что я делаю на поле. Они слишком много болтают, и это сводит меня с ума! Я – капитан «Арсенала» и люблю этот клуб. Я предан ему, хочу вернуться с ним на вершину и выигрывать трофеи», – заявил габонец.