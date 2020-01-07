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  • Обамеянг: «Я предан «Арсеналу», хочу вернуться с ним на вершину и выигрывать трофеи»

Обамеянг: «Я предан «Арсеналу», хочу вернуться с ним на вершину и выигрывать трофеи»

7 января 2020, 11:05
9

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг опроверг информацию своем возможном уходе из клуба.

«Я хотел бы прокомментировать слухи, которые ходят обо мне в медиа. Люди любят придумывать истории, но они должны сфокусироваться на том, что я делаю на поле. Они слишком много болтают, и это сводит меня с ума! Я – капитан «Арсенала» и люблю этот клуб. Я предан ему, хочу вернуться с ним на вершину и выигрывать трофеи», – заявил габонец.

  • В текущем сезон Обамеянг сыграл в 21 матче АПЛ, забил 13 мячей и сделал два ассиста.
  • «Арсеналу» пока не удается договориться с футболистом о продлении контракта, который истекает в 2021 году.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (9)
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starche
1578385712
Молодец!
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ivanthebest
1578390757
Пьер - возможно ты не в курсе, но вершина Арсенала это 4-ое место) P.S. 2 поражения спустя - "Обамеянг уходит из Арсенала"
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Давид59
1578395372
Он говорит: предан клубу, а ниже - информация, что клубу не удаётся с ним договориться. Маразм крепчает
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zatonn
1578400376
Остался бы в Дортмунде, играл в Лиге Чемпионов, а в Арсенале остаётся только мечтать о борьбе за трофеи, молодец, ничего не скажешь!
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