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    Обамеянг: «Я предан «Арсеналу», хочу вернуться с ним на вершину и выигрывать трофеи»

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг опроверг информацию своем возможном уходе из клуба.

    «Я хотел бы прокомментировать слухи, которые ходят обо мне в медиа. Люди любят придумывать истории, но они должны сфокусироваться на том, что я делаю на поле. Они слишком много болтают, и это сводит меня с ума! Я – капитан «Арсенала» и люблю этот клуб. Я предан ему, хочу вернуться с ним на вершину и выигрывать трофеи», – заявил габонец.

    • В текущем сезон Обамеянг сыграл в 21 матче АПЛ, забил 13 мячей и сделал два ассиста.
    • «Арсеналу» пока не удается договориться с футболистом о продлении контракта, который истекает в 2021 году.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:05
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1225

      FRZZ 10 минут назад

      Вернуться с Арсеналом на вершину и выигрывать трофеи.... сложновато будет.

      0
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      Рейтинг: +1467

      starche 38 минут назад

      Молодец!

      0
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