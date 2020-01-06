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  • Главные новости дня. Макаров перешел в «Рубин», Ибрагимович вернулся в Серию А и сыграл 35 минут

Главные новости дня. Макаров перешел в «Рубин», Ибрагимович вернулся в Серию А и сыграл 35 минут

6 января 2020, 21:58

Журналист Егоров: Бакаев-младший подписал контракт с «Рубином».

«Рубин» объявил о трансфере Макарова.

«Ливерпуль» подписал 21-летнего форварда «Брентфорда» Харди.

«Антальяспор» подтвердил согласование контракта с Кудряшовым.

Серия А. Хет-трик Роналду во втором тайме помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри».

Серия А. «Милан» не смог забить «Сампдории». Ибрагимович сыграл 35 минут.

Де Росси объявил о завершении карьеры.

Экс-тренер «Торпедо» Колыванов возглавил «Арарат».

Не вздумайте переходить в «Атлетико», если вы атакующий полузащитник

Источник: Бомбардир.ру
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