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  • Серия А. Хет-трик Роналду во втором тайме помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри»

Серия А. Хет-трик Роналду во втором тайме помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри»

6 января 2020, 18:51
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В 18-м туре Серии А «Ювентус» одержал крупную победу над «Кальяри».

Нападающий туринцев Криштиану Роналду оформил хет-трик. Все голы «Ювентус» забил во втором тайме.

«Бьянконери» вышли на первое место с 45 очками, «Интер» еще не сыграл свой матч 18-го тура.

Чемпионат Италии. 18-й тур.

«Ювентус» – «Кальяри» – 4:0 (0:0).

Голы: 1:0 – Роналду, 49; 2:0 – Роналду, 67 (пенальти); 3:0 – Игуаин, 81; 4:0 – Роналду, 82.

«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди, Куадрадо, Рэмзи (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Пьянич, Дибала (Игуаин, 70), Роналду.

«Кальяри»: Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Валюкевич, Каччаторе (Фараго, 61), Нандес, Рог, Чигарини, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).

Предупреждения: Рабьо (41), Жоао Педро (48).

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Кальяри Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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калач
1578326337
о пеналду отметился. Гроза кальярей
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Proker
1578327823
Рона изучает серия А, начинает влепит по пару штук как минимум
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NEONFOL
1578332750
не тем ты голы накручиваешь, есть соперники посильнее, что то начал сдавать
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