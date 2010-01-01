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    Серия А. Хет-трик Роналду во втором тайме помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри»

    В 18-м туре Серии А «Ювентус» одержал крупную победу над «Кальяри».

    Нападающий туринцев Криштиану Роналду оформил хет-трик. Все голы «Ювентус» забил во втором тайме.

    «Бьянконери» вышли на первое место с 45 очками, «Интер» еще не сыграл свой матч 18-го тура.

    Чемпионат Италии. 18-й тур.

    «Ювентус» – «Кальяри» – 4:0 (0:0).

    Голы: 1:0 – Роналду, 49; 2:0 – Роналду, 67 (пенальти); 3:0 – Игуаин, 81; 4:0 – Роналду, 82.

    «Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди, Куадрадо, Рэмзи (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Пьянич, Дибала (Игуаин, 70), Роналду.

    «Кальяри»: Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Валюкевич, Каччаторе (Фараго, 61), Нандес, Рог, Чигарини, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).

    Предупреждения: Рабьо (41), Жоао Педро (48).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +146

      NEONFOL 14 минут назад

      не тем ты голы накручиваешь, есть соперники посильнее, что то начал сдавать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Proker 1 час назад

      Рона изучает серия А, начинает влепит по пару штук как минимум

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      калач 2 часа назад

      о пеналду отметился. Гроза кальярей

      0
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