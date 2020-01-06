Серия А. Хет-трик Роналду во втором тайме помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри»

В 18-м туре Серии А «Ювентус» одержал крупную победу над «Кальяри».

Нападающий туринцев Криштиану Роналду оформил хет-трик. Все голы «Ювентус» забил во втором тайме.

«Бьянконери» вышли на первое место с 45 очками, «Интер» еще не сыграл свой матч 18-го тура.

Чемпионат Италии. 18-й тур.

«Ювентус» – «Кальяри» – 4:0 (0:0).

Голы: 1:0 – Роналду, 49; 2:0 – Роналду, 67 (пенальти); 3:0 – Игуаин, 81; 4:0 – Роналду, 82.

«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди, Куадрадо, Рэмзи (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Пьянич, Дибала (Игуаин, 70), Роналду.

«Кальяри»: Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Валюкевич, Каччаторе (Фараго, 61), Нандес, Рог, Чигарини, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).

Предупреждения: Рабьо (41), Жоао Педро (48).