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Ювентус - Кальяри

06.01.2020, Понедельник, 17:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 18 тур Ювентус - Кальяри
Италия. Серия А (2018/2019)
30 тур
2 апреля, вторник 22:00 Кальяри 0:2 Ювентус
11 тур
3 ноября, суббота 22:30 Ювентус 3:1 Кальяри
Италия. Серия А (2017/2018)
20 тур
6 января, суббота 22:45 Кальяри 0:1 Ювентус
1 тур
19 августа, суббота 19:00 Ювентус 3:0 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
12 февраля, воскресенье 22:45 Кальяри 0:2 Ювентус
5 тур
21 сентября, среда 21:45 Ювентус 4:0 Кальяри
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 19:00 Ювентус 1:1 Кальяри
16 тур
18 декабря, четверг 21:00 Кальяри 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 3:0 Кальяри
19 тур
12 января, воскресенье 18:00 Кальяри 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
11 мая, суббота 20:00 Ювентус 1:1 Кальяри
18 тур
21 декабря, пятница 23:45 Кальяри 1:3 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
12 декабря, среда 23:59 Ювентус 1:0 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 22:45 Кальяри 0:2 Ювентус
18 тур
15 января, воскресенье 18:00 Ювентус 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 22:45 Кальяри 1:3 Ювентус
5 тур
26 сентября, воскресенье 22:45 Ювентус 4:2 Кальяри
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Кальяри
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 22:45 Ювентус 2:3 Кальяри
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
3 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Кальяри
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:3 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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