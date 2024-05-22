Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Радимов похвалил «Спартак»

    Владислав Радимов считает, что руководство «Спартака» стало действовать грамотнее, чем раньше.

    «Матч [с «Рубином»] в первую очередь был посвящен Джикии. Я сам был в такой истории, тоже прощался со стадионом на «Петровском». Я просто понимаю, что чувствует Джикия.

    И это шаг руководства, за который надо похвалить: молодцы, что сделали это. И дали сыграть ему почти полный матч.

    В этом плане, я думаю, что руководство «Спартака» начало въезжать, что такое футбол. Им потребовался целый год на это.

    Думаю, если дальше руководство «Спартака» опять не накосорезит, то в следующем году «Спартак» может быть грозной силой», – сказал Радимов.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Новости по теме
    Радимов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для чемпионства
    Радимов отреагировал на травму Тюкавина перед потенциально чемпионским матчем «Динамо» 13
    Радимов выложил фото со спартаковскими легендами: «Кореша» 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1716332062
    в начале этого сезона рыжие завезли неведомую бонгонду, который был крут на тот момент. выиграли 3 первых тура (правда, у клубов, которые пришли из фнл), таблицу возглавили на один тур, а потом превратились в привычный спартак, скатившийся на 9 место уже в 7 туре, и весь чемпионат где-то там и болтались, не поднимаясь выше 4 места. ждём повторения, а оно будет)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+