Радимов похвалил «Спартак»

Владислав Радимов считает, что руководство «Спартака» стало действовать грамотнее, чем раньше.
«Матч [с «Рубином»] в первую очередь был посвящен Джикии. Я сам был в такой истории, тоже прощался со стадионом на «Петровском». Я просто понимаю, что чувствует Джикия.
И это шаг руководства, за который надо похвалить: молодцы, что сделали это. И дали сыграть ему почти полный матч.
В этом плане, я думаю, что руководство «Спартака» начало въезжать, что такое футбол. Им потребовался целый год на это.
Думаю, если дальше руководство «Спартака» опять не накосорезит, то в следующем году «Спартак» может быть грозной силой», – сказал Радимов.
- 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.