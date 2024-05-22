Радимов похвалил «Спартак»

Владислав Радимов считает, что руководство «Спартака» стало действовать грамотнее, чем раньше.

«Матч [с «Рубином»] в первую очередь был посвящен Джикии. Я сам был в такой истории, тоже прощался со стадионом на «Петровском». Я просто понимаю, что чувствует Джикия.

И это шаг руководства, за который надо похвалить: молодцы, что сделали это. И дали сыграть ему почти полный матч.

В этом плане, я думаю, что руководство «Спартака» начало въезжать, что такое футбол. Им потребовался целый год на это.

Думаю, если дальше руководство «Спартака» опять не накосорезит, то в следующем году «Спартак» может быть грозной силой», – сказал Радимов.