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    • Тренер Португалии Мартинес рассказал, почему взял 39-летнего Роналду на Евро-2024

    Тренер Португалии Мартинес рассказал, почему взял 39-летнего Роналду на Евро-2024

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил включение Криштиану Роналду в заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

    «Взгляните на его статистику. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами. Это нам очень нравится и в этом мы нуждаемся.

    Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.

    Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах. С марта 2023 года до сегодняшнего дня у нас есть много информации», – сказал Мартинес.

    • Нападающий выступает за сборную с 2003 года.
    • Он забил 128 голов и сделал 46 ассистов в 206 матчах.
    • Роналду выигрывал с Португалией Евро-2016 и Лигу наций-2019.
    • Евро-2024 станет для него 6-м чемпионатом Европы в карьере (это рекорд).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 20:32
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1716315647
    ...ну, взяли и взяли, чего тут рассусоливать, кто-то против? Полезен будет даже на скамейке. Это объективно, даже если лично мне он не нравился никогда...
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    qwertyйцукен
    1716316107
    Криш он и в Африке Криш.Рекордсмен.
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