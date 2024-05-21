Роналду сыграет на 6-м Евро и 13-м крупном турнире среди сборных

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду включен в заявку сборной Португалии на Евро-2024.
Предстоящий чемпионат Европы станет для 39-летнего футболиста шестым за карьеру. Ранее он участвовал в континентальных первенствах 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годов.
Что касается всех крупных турниров среди сборных, то Роналду сыграет на 13-м. Помимо шести Евро, это пять чемпионатов мира, Кубок конфедераций и Олимпийские Игры.
- Нападающий выступает за сборную с 2003 года.
- Он забил 128 голов и сделал 46 ассистов в 206 матчах.
- Роналду выигрывал с Португалией Евро-2016 и Лигу наций-2019.