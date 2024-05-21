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    • Депутат назвал условие для уголовного преследования Безрукова за шутку про деньги от «Краснодара»

    Депутат назвал условие для уголовного преследования Безрукова за шутку про деньги от «Краснодара»

    Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Аксененко прокомментировал ситуацию с игроком «Рубина» Русланом Безруковым.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
    • Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

    – Ваше мнение относительно высказываний футболиста Безрукова и предложения вашего коллеги по Госдуме?

    – Я в прошлом спортсмен и, безусловно, оцениваю данное заявление (Безрукова) очень критично, потому что существует этика.

    Такими высказываниями человек не только ставит под сомнение свои действия, но и действия своих коллег, соперников и своей команды. Конечно же, откладывается отпечаток и на всех болельщиков обеих команд.

    Абсолютно убежден, что данное высказывание должно быть очень тщательно рассмотрено РФС. Если следственные органы найдут реальное подтверждение его слов, то это реальное преступление, оно уголовно наказуемое.

    Думаю, что со всей строгостью нужно относиться к таким вещам, потому что это не тема для шуток.

    • Ситуация с Безруковым может разбираться по статье 184 Уголовного кодекса РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
    • Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.05.2024 22:10
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    Комментарии (5)
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    FCSpartakM
    1716319583
    в госдуме больше делать нечего, как шутки разбирать?
    Ответить
    biber.ru
    1716319705
    Других проблем в футболе нет?
    Ответить
    qwertyйцукен
    1716320018
    Маразм в России крепчает.Гы гы
    Ответить
    Александр.Т.
    1716322586
    Всей стране ясно что эта шутка была, только депутатом это не ясно)) возникает вопрос о их умственной активности
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