Первый тренер Тюкавина: «В юности у Кости было два кумира – Роналду и Кокорин»

Филипп Соколинский, первый тренер форварда «Динамо» Константина Тюкавина, назвал футболистов, на которых его воспитанник ориентировался несколько лет назад.
«В юности у него было два кумира – Роналду и Кокорин. Спрашивал: «Роналду – понятно, но Кокорин почему?»
Да, один из ярких игроков России, но в таком возрасте привлекает скорее эпатажем. Возможно, ему это и помешало раскрыться.
Ты смотришь, какие у него кроссовки, машина. Будь аккуратнее. Не отвлекайся, все это будет, но не должно стать целью», – рассказал Соколинский.
- Тюкавин в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Сейчас он восстанавливается от травмы левого голеностопного сустава.
- В субботу 21-летний нападающий может впервые стать чемпионом России, если «Динамо» на выезде не проиграет «Краснодару».