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    • Первый тренер Тюкавина: «В юности у Кости было два кумира – Роналду и Кокорин»

    Первый тренер Тюкавина: «В юности у Кости было два кумира – Роналду и Кокорин»

    Филипп Соколинский, первый тренер форварда «Динамо» Константина Тюкавина, назвал футболистов, на которых его воспитанник ориентировался несколько лет назад.

    «В юности у него было два кумира – Роналду и Кокорин. Спрашивал: «Роналду – понятно, но Кокорин почему?»

    Да, один из ярких игроков России, но в таком возрасте привлекает скорее эпатажем. Возможно, ему это и помешало раскрыться.

    Ты смотришь, какие у него кроссовки, машина. Будь аккуратнее. Не отвлекайся, все это будет, но не должно стать целью», – рассказал Соколинский.

    • Тюкавин в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Сейчас он восстанавливается от травмы левого голеностопного сустава.
    • В субботу 21-летний нападающий может впервые стать чемпионом России, если «Динамо» на выезде не проиграет «Краснодару».

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    Источник: Sports.ru

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    ...уефан
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    ... один научит плеваться, другой бухать)...
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