Первый тренер Тюкавина: «В юности у Кости было два кумира – Роналду и Кокорин»

Филипп Соколинский, первый тренер форварда «Динамо» Константина Тюкавина, назвал футболистов, на которых его воспитанник ориентировался несколько лет назад.

«В юности у него было два кумира – Роналду и Кокорин. Спрашивал: «Роналду – понятно, но Кокорин почему?»

Да, один из ярких игроков России, но в таком возрасте привлекает скорее эпатажем. Возможно, ему это и помешало раскрыться.

Ты смотришь, какие у него кроссовки, машина. Будь аккуратнее. Не отвлекайся, все это будет, но не должно стать целью», – рассказал Соколинский.