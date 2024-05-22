Глава «Зенита» Медведев ответил на вопрос о шутке Безрукова про деньги от «Краснодара»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать ситуацию с полузащитником «Рубина» Русланом Безруковым.
- Футболист пошутил после победы над петербуржцами (2:0) в апреле.
- По окончании матча Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
- Слова игрока «Рубина» рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
- Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.
– Шутка Безрукова дошла до абсурда?
– Вопрос не по адресу – обращайтесь к депутату.