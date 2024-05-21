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    Анчелотти придумал, кто заменит Крооса в составе «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти убеждал Тони Крооса не завершать карьеру после Евро-2024.

    Итальянец говорил полузащитнику, что не видит спада в его игре, и рассчитывает на него в следующем сезоне.

    Несмотря на уговоры Анчелотти, 34-летний немец не стал менять принятое решение.

    Теперь тренеру «Реала» предстоит поменять роли некоторых игроков команды, чтобы заменить Крооса.

    Ожидается, что часть функций Тони возьмет на себя Джуд Беллингем, который будет играть глубже после прихода Килиана Мбаппе.

    Мадридцы хотели бы найти замену для Крооса за счет внутренних резервов, но не исключено, что клуб выйдет на трансферный рынок за новым хавбеком.

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    Источник: Marca

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    21.05.2024 22:30
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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
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    Зюбу возьмите.Он веселый, всех в раздевалке подъе.бнет и зае.бет Гы гы
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