«Матч ТВ» назначил комментаторов на 30-й тур РПЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, какие комментаторы будут работать на играх заключительного тура чемпионата России.

«На этой неделе решающий тур МИР РПЛ – все 8 матчей стартуют 25 мая одновременно в 16:30.

Ничего не ясно наверху таблицы, есть вопросы и по нижней части. Смотрим все игры в прямом эфире на наших каналах и абсолютно бесплатно на нашем сайте и приложениях!

Онлайн всех игр тура – не пропустите ничего интересного! Стартуем уже в 15:30 с Константином Геничем и Сергеем Дурасовым. Планируем прямые включения со всех стадионов в предвкушении решающего тура!

«Краснодар» – «Динамо» на «Матч Премьер» прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Моссаковский. В студии будет работать Тимур Журавель.

«Зенит» – «Ростов» на «Матч! Страна» отработают Роман Трушечкин и Павел Богданов. В студии – Дмитрий Шнякин.

«Оренбург» – «Спартак» покажем на «Матч! Футбол 1» со Станиславом Мининым.

ЦСКА – «Урал» на «Матч! Футбол 2» отработают Дмитрий Жичкин и Степан Манаков.

«Балтику» и «Локомотив» доверили дуэту Артема Шмелькова и Петра Денисова на «Матч! Футбол 3».

На «Матч! Арена» покажем игру «Рубин» – «Сочи» с Романом Титовым.

На «Матч! Игра» смотрите игру «Крылья Советов» – «Пари НН» с Олегом Пирожковым и Петром Коптевым.

«На «Матч! Боец» встречу «Факел» – «Ахмат» прокомментируют Михаил Меламед и Владислав Будлянский.

Все главные моменты тура, который завершит этот прекрасный сезон МИР РПЛ, только в нашем эфире! Ждем!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.