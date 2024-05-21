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    «Матч ТВ» назначил комментаторов на 30-й тур РПЛ

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, какие комментаторы будут работать на играх заключительного тура чемпионата России.

    «На этой неделе решающий тур МИР РПЛ – все 8 матчей стартуют 25 мая одновременно в 16:30.

    Ничего не ясно наверху таблицы, есть вопросы и по нижней части. Смотрим все игры в прямом эфире на наших каналах и абсолютно бесплатно на нашем сайте и приложениях!

    Онлайн всех игр тура – не пропустите ничего интересного! Стартуем уже в 15:30 с Константином Геничем и Сергеем Дурасовым. Планируем прямые включения со всех стадионов в предвкушении решающего тура!

    «Краснодар»«Динамо» на «Матч Премьер» прокомментируют Роман Нагучев и Михаил Моссаковский. В студии будет работать Тимур Журавель.

    «Зенит» – «Ростов» на «Матч! Страна» отработают Роман Трушечкин и Павел Богданов. В студии – Дмитрий Шнякин.

    «Оренбург»«Спартак» покажем на «Матч! Футбол 1» со Станиславом Мининым.

    ЦСКА – «Урал» на «Матч! Футбол 2» отработают Дмитрий Жичкин и Степан Манаков.

    «Балтику» и «Локомотив» доверили дуэту Артема Шмелькова и Петра Денисова на «Матч! Футбол 3».

    На «Матч! Арена» покажем игру «Рубин»«Сочи» с Романом Титовым.

    На «Матч! Игра» смотрите игру «Крылья Советов» – «Пари НН» с Олегом Пирожковым и Петром Коптевым.

    «На «Матч! Боец» встречу «Факел»«Ахмат» прокомментируют Михаил Меламед и Владислав Будлянский.

    Все главные моменты тура, который завершит этот прекрасный сезон МИР РПЛ, только в нашем эфире! Ждем!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал генпродюсера «Матч ТВ» Александра Тащина

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1716312862
    Преподносят , как вершителей судеб. Какая разница кто по ушам ездит , подчас звук выключаем
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1716313332
    Я боялся, что на матч тура Краснодар-Динамо поставят Чердака,ан нет, пронесло
    Ответить
    ...уефан
    1716313522
    ...а можно увеличить скорость просмотра раза в три и фоном пустить музыку из чаплинских фильмов?...
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