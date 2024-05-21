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    • Семшов определил фаворита чемпионской гонки РПЛ перед заключительным туром

    Семшов определил фаворита чемпионской гонки РПЛ перед заключительным туром

    Игорь Семшов считает, что «Зенит» остается главным претендентом на чемпионство, несмотря на отставание от «Динамо» за тур до конца сезона.

    – Вы говорили, что чемпионом России станет кто-то кроме «Зенита» не раньше, чем через пять лет. Сейчас ближе всего к чемпионству «Динамо». Ваше мнение не поменялось?

    – Нет. Сейчас для «Зенита» очень хорошая ситуация. Два клуба, которые также борются за чемпионство – «Динамо» и «Краснодар» – играют между собой.

    – Но «Динамо» устроит даже ничья.

    – Да. Но мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Так что у «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара».

    • Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в субботу в 16:30 мск.
    • «Динамо» опережает «Зенит» на 2 очка, а «Краснодар» – на 3.
    • При разных обстоятельствах чемпионом может стать каждая из трех команд.
    • В заключительном туре «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» – «Ростов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.05.2024 23:38
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