Семшов определил фаворита чемпионской гонки РПЛ перед заключительным туром

Игорь Семшов считает, что «Зенит» остается главным претендентом на чемпионство, несмотря на отставание от «Динамо» за тур до конца сезона.
– Вы говорили, что чемпионом России станет кто-то кроме «Зенита» не раньше, чем через пять лет. Сейчас ближе всего к чемпионству «Динамо». Ваше мнение не поменялось?
– Нет. Сейчас для «Зенита» очень хорошая ситуация. Два клуба, которые также борются за чемпионство – «Динамо» и «Краснодар» – играют между собой.
– Но «Динамо» устроит даже ничья.
– Да. Но мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Так что у «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара».
- Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся в субботу в 16:30 мск.
- «Динамо» опережает «Зенит» на 2 очка, а «Краснодар» – на 3.
- При разных обстоятельствах чемпионом может стать каждая из трех команд.
- В заключительном туре «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» – «Ростов».