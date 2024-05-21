Семшов определил фаворита чемпионской гонки РПЛ перед заключительным туром

Игорь Семшов считает, что «Зенит» остается главным претендентом на чемпионство, несмотря на отставание от «Динамо» за тур до конца сезона.

– Вы говорили, что чемпионом России станет кто-то кроме «Зенита» не раньше, чем через пять лет. Сейчас ближе всего к чемпионству «Динамо». Ваше мнение не поменялось?

– Нет. Сейчас для «Зенита» очень хорошая ситуация. Два клуба, которые также борются за чемпионство – «Динамо» и «Краснодар» – играют между собой.

– Но «Динамо» устроит даже ничья.

– Да. Но мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Так что у «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара».