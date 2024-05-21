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    Винисиус обратился к Кроосу, решившему закончить карьеру

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на новость о скором завершении карьеры Тони Крооса.

    34-летний немец решил уйти из профессионального футбола после Евро-2024.

    «Гений. Это самое близкое слово, которое я смог подобрать, чтобы охарактеризовать тебя, Тони. И все же это очень далеко от того, чего ты заслуживаешь.

    Сегодня печальный день для меня и для мадридистов. Но это ужасный день для футбола. Грустно знать, что скоро ты уйдешь от нас. Ты мог бы сделать еще очень, очень многое. Но я понимаю тебя.

    Спасибо тебе за каждый урок, за каждое наставление и за то, что помог мне многому научиться за эти годы. Мы любим тебя! Идем за 15-й победой в ЛЧ ради тебя.

    Ты замечательный человек, Тони Кроос» – написал Винисиус в соцсетях.

    • Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 463 матча, 28 голов, 98 ассистов.
    • С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
    • Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».
    • Со сборной Германии в 2014 году он становился чемпионом мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.05.2024 21:47
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    Mirak92
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    Кроос легенда!
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