Винисиус обратился к Кроосу, решившему закончить карьеру

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на новость о скором завершении карьеры Тони Крооса.

34-летний немец решил уйти из профессионального футбола после Евро-2024.

«Гений. Это самое близкое слово, которое я смог подобрать, чтобы охарактеризовать тебя, Тони. И все же это очень далеко от того, чего ты заслуживаешь.

Сегодня печальный день для меня и для мадридистов. Но это ужасный день для футбола. Грустно знать, что скоро ты уйдешь от нас. Ты мог бы сделать еще очень, очень многое. Но я понимаю тебя.

Спасибо тебе за каждый урок, за каждое наставление и за то, что помог мне многому научиться за эти годы. Мы любим тебя! Идем за 15-й победой в ЛЧ ради тебя.

Ты замечательный человек, Тони Кроос» – написал Винисиус в соцсетях.