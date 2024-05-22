Модрич высказался о решении Крооса завершить карьеру

Полузащитник «Реала» Лука Модрич обратился в соцсетях к своему одноклубнику Тони Кроосу, который решил закончить карьеру после Евро-2024.

«Дорогой Тони! Мне очень тяжело писать эти слова. Футбольный мир грустит из-за ухода исторического игрока, и, признаюсь, мне тоже очень грустно. Друг, ты легенда этого вида спорта и легенда «Реала».

Мне очень нравилось играть вместе с тобой. Для меня было честью делить с тобой центр поля «Реала». У тебя есть качества, делающие тебя уникальным и особенным игроком, второго Тони Крооса больше никогда не будет.

Незабываемые вечера, титулы, магия «Сантьяго Бернабеу» – мы никогда не забудем эти золотые времена в клубе всей нашей жизни. Ты добился всего, но осталось еще кое-что.

Мы вместе идем за 15-м [кубком Лиги чемпионов]. Я буду скучать по тебе, мой друг», – написал Модрич.