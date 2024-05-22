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    Модрич высказался о решении Крооса завершить карьеру

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич обратился в соцсетях к своему одноклубнику Тони Кроосу, который решил закончить карьеру после Евро-2024.

    «Дорогой Тони! Мне очень тяжело писать эти слова. Футбольный мир грустит из-за ухода исторического игрока, и, признаюсь, мне тоже очень грустно. Друг, ты легенда этого вида спорта и легенда «Реала».

    Мне очень нравилось играть вместе с тобой. Для меня было честью делить с тобой центр поля «Реала». У тебя есть качества, делающие тебя уникальным и особенным игроком, второго Тони Крооса больше никогда не будет.

    Незабываемые вечера, титулы, магия «Сантьяго Бернабеу» – мы никогда не забудем эти золотые времена в клубе всей нашей жизни. Ты добился всего, но осталось еще кое-что.

    Мы вместе идем за 15-м [кубком Лиги чемпионов]. Я буду скучать по тебе, мой друг», – написал Модрич.

    • 34-летний Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 463 матча, 28 голов, 98 ассистов.
    • С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
    • Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».
    • Со сборной Германии в 2014 году он становился чемпионом мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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