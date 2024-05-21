«Однозначно должны быть санкции»: экс-президент РФС призвал наказать Безрукова за шутку про деньги от «Краснодара»

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с игроком «Рубина» Русланом Безруковым.

В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».

Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

«Здесь не стоит прям глубоко вникать в это дело, проводить расследование, но какое-то наказание надо ему объявить. Это было публичное выступление на телеканале.

Здесь однозначно должны быть санкции. Одно дело в раздевалке это сказать, а совсем другое – в эфире», – заявил Колосков.