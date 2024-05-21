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    • «Однозначно должны быть санкции»: экс-президент РФС призвал наказать Безрукова за шутку про деньги от «Краснодара»

    «Однозначно должны быть санкции»: экс-президент РФС призвал наказать Безрукова за шутку про деньги от «Краснодара»

    Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с игроком «Рубина» Русланом Безруковым.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
    • Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

    «Здесь не стоит прям глубоко вникать в это дело, проводить расследование, но какое-то наказание надо ему объявить. Это было публичное выступление на телеканале.

    Здесь однозначно должны быть санкции. Одно дело в раздевалке это сказать, а совсем другое – в эфире», – заявил Колосков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (14)
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    Каратель
    1716311300
    Лучше бы штрафовали за плохую игру,а они за шутки штрафуют.пусть таблицу посмотрят,Краснодару от этой победы не горячо не холодно... Слабо признаться что дармоедам на хорошую жизнь не хватает,вот и штрафы.скоро не в той тональности крикнул РФС тут как тут
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    Красногвардейчик
    1716311374
    Кому как не Колоскову, знать о коррупции, в его времена она в лиге процветала.....ещё один чиновник-идиот
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    Spartak_forv@
    1716311673
    Тупой,ещё тупее…
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    Freyd
    1716312483
    Отстаньте от Безрукова.
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    ...уефан
    1716313152
    ...оказывается, всё чего они хотят это наказать пацана за шутку. А если и вправду провести серьезное расследование?... Зассыте, потому-что можно выйти на самих себя, поэтому вас так цепануло...
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    biber.ru
    1716316318
    Чиновников нормальных не бывает.
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