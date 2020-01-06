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Серия А. «Милан» не смог забить «Сампдории». Ибрагимович сыграл 35 минут

6 января 2020, 18:56
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В 18-м туре Серии А «Милан» дома сыграл вничью с «Сампдорией».

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вышел на поле на 55-й минуте.

Чемпионат Италии. 18-й тур.

«Милан» – «Сампдория» – 0:0 (0:0).

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Тео, Романьоли, Крунич (Лукас Пакета, 85), Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура (Рафаэл Леау, 56), Сусо, Пионтек (Ибрагимович, 55).

«Сампдория»: Аудеро, Шабо, Колли, Берешиньски, Мурру, Роналду Виейра, Линетти, Торсбю, Рамирес (Депаоли, 30; Янкто, 42), Куальярелла (Экдаль, 86), Габбьядини.

Предупреждения: Крунич (13), Депаоли (40), Торсбю (68), Колли (70), Берешиньски (78).

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Сампдория Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1578339554
Лиха беда начало, он ещё наколотит.
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