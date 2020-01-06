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Материалы

Милан - Сампдория

06.01.2020, Понедельник, 17:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 18 тур Милан - Сампдория
Италия. Серия А (2018/2019)
29 тур
30 марта, суббота 22:30 Сампдория 1:0 Милан
10 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Милан 3:2 Сампдория
Италия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
12 января, суббота 20:00 Сампдория 0:2 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
25 тур
18 февраля, воскресенье 22:45 Милан 1:0 Сампдория
6 тур
24 сентября, воскресенье 13:30 Сампдория 2:0 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
5 февраля, воскресенье 14:30 Милан 0:1 Сампдория
4 тур
16 сентября, пятница 21:45 Сампдория 0:1 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 21:45 Сампдория 0:1 Милан
14 тур
28 ноября, суббота 22:45 Милан 4:1 Сампдория
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
17 декабря, четверг 23:00 Сампдория 0:2 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:45 Милан 1:1 Сампдория
11 тур
8 ноября, суббота 22:45 Сампдория 2:2 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Сампдория 0:2 Милан
6 тур
28 сентября, суббота 22:45 Милан 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
20 тур
13 января, воскресенье 23:45 Сампдория 0:0 Милан
1 тур
26 августа, воскресенье 20:00 Милан 0:1 Сампдория
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 22:45 Милан 3:0 Сампдория
14 тур
27 ноября, суббота 20:00 Сампдория 1:1 Милан
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 19:30 Сампдория 1:2 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Милан
15 тур
5 декабря, суббота 20:00 Милан 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Милан
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Милан 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 22:30 Милан 1:2 Сампдория
10 тур
31 октября, среда 22:30 Сампдория 0:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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