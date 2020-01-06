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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 06 января 2020
Милан
06.01.2020, понедельник, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
90'
+1
Желтая карточка
К. Линетти
86'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Л. Пакета
️️️️
Р. Крунич
85'
78'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
70'
Желтая карточка
О. Колли
68'
Желтая карточка
М. Торсбю
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Бонавентура
56'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
К. Пентек
55'
42'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Ф. Депаоли
40'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
30'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
Р. Крунич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
37
Мусаккио
2
Калабрия
20
Чалханоглу
33
Крунич
7
Бонавентура
10
Беннасер
10
Сусо
9
Пентек
4-3-1-2
25
Аудеро
24
Хабот
18
Берешиньски
25
Колли
29
Мурру
14
Виейра
2
Торсбю
17
Линетти
11
Рамирес
27
Квальярелла
11
Габбиадини
33
Крунич
11
Пакета
11
Пакета
33
Крунич
7
Бонавентура
27
Леау
27
Леау
7
Бонавентура
9
Пентек
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Пентек
11
Рамирес
23
Депаоли
23
Депаоли
11
Рамирес
Депаоли
21
Янкто
21
Янкто
Депаоли
27
Квальярелла
8
Экдаль
8
Экдаль
27
Квальярелла
Остались в запасе
Милан
Сампдория
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Милан - Сампдория
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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