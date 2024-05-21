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    • «Друзья из «Манчестер Юнайтед» убьют меня»: Бекхэм высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    «Друзья из «Манчестер Юнайтед» убьют меня»: Бекхэм высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился эмоциями в связи с уходом Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля».

    «Я люблю Юргена, хоть и болею за «Манчестер Юнайтед». Мне нравится его характер, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт.

    Друзья из «МЮ» убьют меня, но мне грустно видеть, что он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятным», – сказал Бекхэм.

    • Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • Он выиграл с командой 8 трофеев.
    • Немца на посту главного тренера сменит Арне Слот.

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    Источник: Goal

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