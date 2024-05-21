«Друзья из «Манчестер Юнайтед» убьют меня»: Бекхэм высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился эмоциями в связи с уходом Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля».

«Я люблю Юргена, хоть и болею за «Манчестер Юнайтед». Мне нравится его характер, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт.

Друзья из «МЮ» убьют меня, но мне грустно видеть, что он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятным», – сказал Бекхэм.