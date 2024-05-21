Радимов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для чемпионства

Владислав Радимов заявил о нехватке баланса в составе «Краснодара».
По его словам, дефицит этого качества помешал южанам стать чемпионами в этом сезоне РПЛ.
– Такой «Краснодар», какой мы увидели в Сочи, убеждает в том, что он может бороться за чемпионство, хоть у него и призрачные шансы?
– Нет, не убеждает, им не хватает баланса. И надо пересмотреть многие вещи.
- В 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Динамо».
- Краснодарцы станут чемпионами, если выиграют, а «Зенит» дома потеряет очки с «Ростовом».
- Сейчас команда идет на 3-м месте в лиге, хотя на зимнюю паузу уходила лидером.