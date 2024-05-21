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    • Радимов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для чемпионства

    Радимов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для чемпионства

    Владислав Радимов заявил о нехватке баланса в составе «Краснодара».

    По его словам, дефицит этого качества помешал южанам стать чемпионами в этом сезоне РПЛ.

    – Такой «Краснодар», какой мы увидели в Сочи, убеждает в том, что он может бороться за чемпионство, хоть у него и призрачные шансы?

    – Нет, не убеждает, им не хватает баланса. И надо пересмотреть многие вещи.

    • В 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Динамо».
    • Краснодарцы станут чемпионами, если выиграют, а «Зенит» дома потеряет очки с «Ростовом».
    • Сейчас команда идет на 3-м месте в лиге, хотя на зимнюю паузу уходила лидером.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.05.2024 22:38
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