Радимов рассказал, чего не хватило «Краснодару» для чемпионства

Владислав Радимов заявил о нехватке баланса в составе «Краснодара».

По его словам, дефицит этого качества помешал южанам стать чемпионами в этом сезоне РПЛ.

– Такой «Краснодар», какой мы увидели в Сочи, убеждает в том, что он может бороться за чемпионство, хоть у него и призрачные шансы?

– Нет, не убеждает, им не хватает баланса. И надо пересмотреть многие вещи.