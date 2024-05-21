Головин – в сборной сезона Лиги 1 от WhoScored

WhoScored представил символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона-2023/24.

В нее попал полузащитник «Монако» Александр Головин.

У российского футболиста третья оценка во всем составе – выше только у Килиана Мбаппе и Ромена Дель Кастильо.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 7,14);

Защитники: Кенни Лала («Брест», 6,97), Вилфрид Синго («Монако», 7,15), Леонардо Балерди («Марсель», 7), Брадле Локо («Брест», 7,07);

Полузащитники: Витинья («ПСЖ», 7,23), Пьер Ле-Мелу («Брест», 7,22), Тежи Саванье («Монпелье», 7,28);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,71), Ромен Дель Кастильо («Брест», 7,35), Александр Головин («Монако», 7,3).