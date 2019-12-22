Жоау Фелиш: «После третьего гола в ворота «Айнтрахта» я заплакал. Это сняло с меня все давление»

Я пошел в туалет, чтобы поплакать, --- и выложился на полную.---Это был отличный гол, и я отпраздновал его высокомерно,---Потрясающее ощущение», // чудак тот еще)) вырастет в настоящего высокомерного плаксу))
Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился воспоминаниями об игре за «Бенфику».
«Сейчас я вижу, как счастлив был в «Бенфике». Планирую однажды вернуться, чтобы оставить след в истории клуба.
После третьего гола в ворота «Айнтрахта» в апреле прошлого года я заплакал. Это сняло с меня все давление. Двумя днями ранее я услышал в раздевалке слова, которые мне не понравились. Я пошел в туалет, чтобы поплакать, но после хет-трика я будто освободился, и выложился на полную.
В прессе много говорили о том, что я ушел из «Порту» в «Бенфику». Я знаю, что игрокам это не нравилось. В важном матче с «Порту» мы проигрывали 0:1. В случае победы мы могли подняться на первое место, и я принес команде ничью. Это был отличный гол, и я отпраздновал его высокомерно, глядя им в лица. Это был мой момент. Потрясающее ощущение», – сказал Фелиш.
- В апреле в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» дома одержала победу над «Айнтрахтом» со счетом 4:2.
- Главным героем встречи стал Фелиш, оформивший хет-трик.
- Португалец – самый молодой автор хет-трика в истории турнира (19 лет и 152 дня).