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    Жоау Фелиш: «После третьего гола в ворота «Айнтрахта» я заплакал. Это сняло с меня все давление»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился воспоминаниями об игре за «Бенфику».

    «Сейчас я вижу, как счастлив был в «Бенфике». Планирую однажды вернуться, чтобы оставить след в истории клуба.

    После третьего гола в ворота «Айнтрахта» в апреле прошлого года я заплакал. Это сняло с меня все давление. Двумя днями ранее я услышал в раздевалке слова, которые мне не понравились. Я пошел в туалет, чтобы поплакать, но после хет-трика я будто освободился, и выложился на полную.

    В прессе много говорили о том, что я ушел из «Порту» в «Бенфику». Я знаю, что игрокам это не нравилось. В важном матче с «Порту» мы проигрывали 0:1. В случае победы мы могли подняться на первое место, и я принес команде ничью. Это был отличный гол, и я отпраздновал его высокомерно, глядя им в лица. Это был мой момент. Потрясающее ощущение», – сказал Фелиш.

    • В апреле в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» дома одержала победу над «Айнтрахтом» со счетом 4:2.
    • Главным героем встречи стал Фелиш, оформивший хет-трик.
    • Португалец – самый молодой автор хет-трика в истории турнира (19 лет и 152 дня).

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      Все_тот_же_Юве 13 минут назад

      Я пошел в туалет, чтобы поплакать, --- и выложился на полную.---Это был отличный гол, и я отпраздновал его высокомерно,---Потрясающее ощущение», // чудак тот еще)) вырастет в настоящего высокомерного плаксу))

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