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  • Жоау Фелиш: «После третьего гола в ворота «Айнтрахта» я заплакал. Это сняло с меня все давление»

Жоау Фелиш: «После третьего гола в ворота «Айнтрахта» я заплакал. Это сняло с меня все давление»

6 января 2020, 15:48
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился воспоминаниями об игре за «Бенфику».

«Сейчас я вижу, как счастлив был в «Бенфике». Планирую однажды вернуться, чтобы оставить след в истории клуба.

После третьего гола в ворота «Айнтрахта» в апреле прошлого года я заплакал. Это сняло с меня все давление. Двумя днями ранее я услышал в раздевалке слова, которые мне не понравились. Я пошел в туалет, чтобы поплакать, но после хет-трика я будто освободился, и выложился на полную.

В прессе много говорили о том, что я ушел из «Порту» в «Бенфику». Я знаю, что игрокам это не нравилось. В важном матче с «Порту» мы проигрывали 0:1. В случае победы мы могли подняться на первое место, и я принес команде ничью. Это был отличный гол, и я отпраздновал его высокомерно, глядя им в лица. Это был мой момент. Потрясающее ощущение», – сказал Фелиш.

  • В апреле в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» дома одержала победу над «Айнтрахтом» со счетом 4:2.
  • Главным героем встречи стал Фелиш, оформивший хет-трик.
  • Португалец – самый молодой автор хет-трика в истории турнира (19 лет и 152 дня).

Источник: AS
Лига Европы Бенфика Айнтрахт Атлетико Феликс Жоау
Комментарии (2)
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Toomans
1578317154
Вышел в туалет, чтобы поплакать... Мля, и он говорит это не стесняясь! Девочка!
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