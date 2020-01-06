Жоау Фелиш: «После третьего гола в ворота «Айнтрахта» я заплакал. Это сняло с меня все давление»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился воспоминаниями об игре за «Бенфику».

«Сейчас я вижу, как счастлив был в «Бенфике». Планирую однажды вернуться, чтобы оставить след в истории клуба.

После третьего гола в ворота «Айнтрахта» в апреле прошлого года я заплакал. Это сняло с меня все давление. Двумя днями ранее я услышал в раздевалке слова, которые мне не понравились. Я пошел в туалет, чтобы поплакать, но после хет-трика я будто освободился, и выложился на полную.

В прессе много говорили о том, что я ушел из «Порту» в «Бенфику». Я знаю, что игрокам это не нравилось. В важном матче с «Порту» мы проигрывали 0:1. В случае победы мы могли подняться на первое место, и я принес команде ничью. Это был отличный гол, и я отпраздновал его высокомерно, глядя им в лица. Это был мой момент. Потрясающее ощущение», – сказал Фелиш.