АВС: Кукурелья в матче с «Реалом» назвал Милитао чертовой обезьяной

Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья позволил себе оскорбление на расистской почве в адрес игрока «Реала» Эдера Милитао во время матча 19-го тура Примеры (0:3). Как пишет издание АВС, испанец назвал португальца чертовой обезьяной.

«Закрой рот, чертова обезьяна», – по сведениям источника, именно это сказал Кукурелья сопернику.

Сам футболист «Хетафе» утверждает, что сказал Милитао другую фразу: «Закрой чертов клюв». По поводу инцидента могут открыть дисциплинарное дело, Кукурелье грозит дисквалификация на срок до четырех матчей.