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  • АВС: Кукурелья в матче с «Реалом» назвал Милитао чертовой обезьяной

АВС: Кукурелья в матче с «Реалом» назвал Милитао чертовой обезьяной

5 января 2020, 14:26
3

Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья позволил себе оскорбление на расистской почве в адрес игрока «Реала» Эдера Милитао во время матча 19-го тура Примеры (0:3). Как пишет издание АВС, испанец назвал португальца чертовой обезьяной.

«Закрой рот, чертова обезьяна», – по сведениям источника, именно это сказал Кукурелья сопернику.

Сам футболист «Хетафе» утверждает, что сказал Милитао другую фразу: «Закрой чертов клюв». По поводу инцидента могут открыть дисциплинарное дело, Кукурелье грозит дисквалификация на срок до четырех матчей.

  • Кукурелья принадлежит «Барселоне».
  • В текущем сезоне защитник провел 18 матчей Примеры, забил гол, сделал три результативные передачи.
  • «Хетафе» в Примере идет седьмым.

Источник: ABC

Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - более 1,7 миллиона подписчиков.

Испания. Примера Португалия. Примейра Хетафе Реал Кукурелья Марк Милитао Эдер
Комментарии (3)
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lordmrv
1578226966
Как то я больше Кукурелье верю. Ну как он мог кого-то назвать обезьяной если сам на волосатую обезьяну Саки (лат. Pithecia) похож.
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portero
1578233449
если слово, против слова и никак не прочитать по губам, то какое нах наказание?
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zigbert
1578245660
Не мешало бы знать на коком языке сказал эту фразу Кукурелья?
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