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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    АВС: Кукурелья в матче с «Реалом» назвал Милитао чертовой обезьяной

    Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья позволил себе оскорбление на расистской почве в адрес игрока «Реала» Эдера Милитао во время матча 19-го тура Примеры (0:3). Как пишет издание АВС, испанец назвал португальца чертовой обезьяной.

    «Закрой рот, чертова обезьяна», – по сведениям источника, именно это сказал Кукурелья сопернику.

    Сам футболист «Хетафе» утверждает, что сказал Милитао другую фразу: «Закрой чертов клюв». По поводу инцидента могут открыть дисциплинарное дело, Кукурелье грозит дисквалификация на срок до четырех матчей.

    • Кукурелья принадлежит «Барселоне».
    • В текущем сезоне защитник провел 18 матчей Примеры, забил гол, сделал три результативные передачи.
    • «Хетафе» в Примере идет седьмым.

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - более 1,7 миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1949

      lordmrv 57 минут назад

      Как то я больше Кукурелье верю. Ну как он мог кого-то назвать обезьяной если сам на волосатую обезьяну Саки (лат. Pithecia) похож.

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