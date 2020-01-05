АВС: Кукурелья в матче с «Реалом» назвал Милитао чертовой обезьяной

Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья позволил себе оскорбление на расистской почве в адрес игрока «Реала» Эдера Милитао во время матча 19-го тура Примеры (0:3). Как пишет издание АВС, испанец назвал португальца чертовой обезьяной.
«Закрой рот, чертова обезьяна», – по сведениям источника, именно это сказал Кукурелья сопернику.
Сам футболист «Хетафе» утверждает, что сказал Милитао другую фразу: «Закрой чертов клюв». По поводу инцидента могут открыть дисциплинарное дело, Кукурелье грозит дисквалификация на срок до четырех матчей.
- Кукурелья принадлежит «Барселоне».
- В текущем сезоне защитник провел 18 матчей Примеры, забил гол, сделал три результативные передачи.
- «Хетафе» в Примере идет седьмым.
Источник: ABC
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