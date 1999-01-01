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    Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» предложит «Лестеру» за Мэддисона 45 миллионов и Лингарда

    «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» могут совершить обмен полузащитниками, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, манкунианцы хотят заполучить Джеймса Мэддисона и готовы заплатить за него 45 миллионов фунтов, а также включить в сделку Джесси Лингарда.

    На таком трансфере настаивает главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

    • Рыночная стоимость Мэддисона – 60 миллионов евро. В текущем сезоне он забил девять голов и сделал три ассиста в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость Лингарда – 32 миллиона евро. В текущем сезоне он забил один гол и сделал один ассист в 26 матчах.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1217

      Павел Буре 1 час назад

      верните макгуаэра еще, лямов за 30 и купите нормально центр дефа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Каменный стояк 2 часа назад

      Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» предложит «Лестеру» за Мэддисона 45 миллионов, Лингарда, новый айфон, мопед, стеклянные бусы и купоны в гастроном

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2013

      SarJr 2 часа назад

      только один лишь вопрос, зачем самому игроку идти на понижение?) а так предлагать и хотеть сульшер может сколько угодно

      2
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      ...
      Рейтинг: +157

      k2-91 > SarJr 2 часа назад

      предлагает не Сульшер, а те кто в МЮ отвечают за трансферы))

      0
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