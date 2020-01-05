Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» предложит «Лестеру» за Мэддисона 45 миллионов и Лингарда

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» могут совершить обмен полузащитниками, сообщает Daily Mail.

По информации источника, манкунианцы хотят заполучить Джеймса Мэддисона и готовы заплатить за него 45 миллионов фунтов, а также включить в сделку Джесси Лингарда.

На таком трансфере настаивает главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.