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  • Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» предложит «Лестеру» за Мэддисона 45 миллионов и Лингарда

Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» предложит «Лестеру» за Мэддисона 45 миллионов и Лингарда

5 января 2020, 13:34
9

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» могут совершить обмен полузащитниками, сообщает Daily Mail.

По информации источника, манкунианцы хотят заполучить Джеймса Мэддисона и готовы заплатить за него 45 миллионов фунтов, а также включить в сделку Джесси Лингарда.

На таком трансфере настаивает главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

  • Рыночная стоимость Мэддисона – 60 миллионов евро. В текущем сезоне он забил девять голов и сделал три ассиста в 23 матчах.
  • Рыночная стоимость Лингарда – 32 миллиона евро. В текущем сезоне он забил один гол и сделал один ассист в 26 матчах.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лестер Лингард Джесси Мэддисон Джеймс
Комментарии (9)
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Saracen Jr
1578220556
только один лишь вопрос, зачем самому игроку идти на понижение?) а так предлагать и хотеть сульшер может сколько угодно
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Павел Буре
1578223313
верните макгуаэра еще, лямов за 30 и купите нормально центр дефа
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zigbert
1578233306
МЮ конечно титулованный клуб но Лестеру не стоит разбрасываться такими игроками.
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MU-fanatic
1578243297
идеальная сделка!
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