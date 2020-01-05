Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» предложит «Лестеру» за Мэддисона 45 миллионов и Лингарда

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» могут совершить обмен полузащитниками, сообщает Daily Mail.
По информации источника, манкунианцы хотят заполучить Джеймса Мэддисона и готовы заплатить за него 45 миллионов фунтов, а также включить в сделку Джесси Лингарда.
На таком трансфере настаивает главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.
- Рыночная стоимость Мэддисона – 60 миллионов евро. В текущем сезоне он забил девять голов и сделал три ассиста в 23 матчах.
- Рыночная стоимость Лингарда – 32 миллиона евро. В текущем сезоне он забил один гол и сделал один ассист в 26 матчах.
Источник: Daily Mail