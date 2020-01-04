Sport Bild: четыре европейских клуба хотят изменить формат нового клубного ЧМ

По информации Sport Bild, новый формат клубного чемпионата мира устраивает не всех.

Сообщается, что четыре клуба хотят провести еще одну реформу турнира.

Это «Ливерпуль», «Барселона», «Аякс» и дортмундская «Боруссия», которые уже сформировали рабочую группу.

Предлагается увеличить представительство Европы с 8 до 12 команд и отправлять на клубный ЧМ лучшие команды по рейтингу УЕФА вместо победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние четыре года. Ожидается, что такая система позволит избежать потенциального выхода в основную сетку турнира клубов невысокого уровня.