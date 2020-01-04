Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sport Bild: четыре европейских клуба хотят изменить формат нового клубного ЧМ

Sport Bild: четыре европейских клуба хотят изменить формат нового клубного ЧМ

4 января 2020, 09:31
5

По информации Sport Bild, новый формат клубного чемпионата мира устраивает не всех.

Сообщается, что четыре клуба хотят провести еще одну реформу турнира.

Это «Ливерпуль», «Барселона», «Аякс» и дортмундская «Боруссия», которые уже сформировали рабочую группу.

Предлагается увеличить представительство Европы с 8 до 12 команд и отправлять на клубный ЧМ лучшие команды по рейтингу УЕФА вместо победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние четыре года. Ожидается, что такая система позволит избежать потенциального выхода в основную сетку турнира клубов невысокого уровня.

Источник: Sport Bild
Клубный чемпионат мира Боруссия Д Аякс Барселона Ливерпуль
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEONFOL
1578128120
ничё не понятно, особенно понятие рейтинга. На примере сборных, по рейтингу лидирует ужет лет 5 сборная Бельгии, хотя она ничего не выйграла толком, Франция, Германия, Испания, Бразилия по примеру этого рейтинга куда хуже бельгийцев, ну и грош цена этим рейтингам. Лигу чемпионов просто так не выигрывают на дурака, почему не брать их в турнир нелогично и непонятно. Вообще тогда кого захотели, того и позвали раз такое дело
Ответить
CF4
1578130030
Вообще не понимаю, представительство с 8 до 12 команд. Где они 8 то взяли, всё время один победитель ЛЧ играл.
Ответить
Lilipyt
1578134065
ахаха тогда Барсе и Реалу необязательно будет побеждать в ЛЧ, чтобы сыграть на клубном ЧМ. Позорище!!!!! Как может попасть на ЧМ клуб с невысоким уровнем?! Если только обосравшиеся гранды не раскупят у этого клуба всех игроков. Дельцы не виданной харизмы.
Ответить
Cules2013
1578141715
Хмм... А как простите клуб невысокого уровня может взять ЛЧ или ЛЕ? Напомните мне, кто из победителей за последние 4 года упал в классе? Даже ЛЕ берут именитые команды.
Ответить
Cules2013
1578141769
клоунада с распилом бабла, ничего нового. суперлига №2 намечается.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+