Шапи, Карпов, Давиташвили – в топ-50 молодых талантов Европы по версии УЕФА

УЕФА назвал 50 самых перспективных футболистов Европы, за которыми стоит следить в 2020 году.

В списке оказались четыре представителя РПЛ: Магомед-Шапи Сулейманов, Вадим Карпов, Зурико Давиташвили, Арнор Сигурдссон.

Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, «Краснодар», 20 лет)

«Форвард из Дагестана ростом 171 см, Сулейманов пробился в молодежную сборную России и регулярно забивает за первую команду амбициозного «Краснодара».

Зурико Давиташвили (Грузия, «Рубин», 18 лет)

«Прыжок полузащитника из грузинской лиги в российскую прошел достаточно легко. Сын нападающего Сулико Давиташвили уже играет за первую сборную».

Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА, 20 лет)

«Самый молодой исландский участник Лиги чемпионов в истории, в октябре полузащитник забил первый гол за сборную».

Вадим Карпов (Россия, ЦСКА, 17 лет)

«Доморощенный талант стал самым молодым защитником в высшем российском дивизионе в возрасте 17 лет и 70 дней, и уже является основным защитником армейцев».

