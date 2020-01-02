Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шапи, Карпов, Давиташвили – в топ-50 молодых талантов Европы по версии УЕФА

Шапи, Карпов, Давиташвили – в топ-50 молодых талантов Европы по версии УЕФА

2 января 2020, 15:43
4

УЕФА назвал 50 самых перспективных футболистов Европы, за которыми стоит следить в 2020 году.

В списке оказались четыре представителя РПЛ: Магомед-Шапи Сулейманов, Вадим Карпов, Зурико Давиташвили, Арнор Сигурдссон.

Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, «Краснодар», 20 лет)

«Форвард из Дагестана ростом 171 см, Сулейманов пробился в молодежную сборную России и регулярно забивает за первую команду амбициозного «Краснодара».

Зурико Давиташвили (Грузия, «Рубин», 18 лет)

«Прыжок полузащитника из грузинской лиги в российскую прошел достаточно легко. Сын нападающего Сулико Давиташвили уже играет за первую сборную».

Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА, 20 лет)

«Самый молодой исландский участник Лиги чемпионов в истории, в октябре полузащитник забил первый гол за сборную».

Вадим Карпов (Россия, ЦСКА, 17 лет)

«Доморощенный талант стал самым молодым защитником в высшем российском дивизионе в возрасте 17 лет и 70 дней, и уже является основным защитником армейцев».

Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи Сигурдссон Арнор Давиташвили Зурико Карпов Вадим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
xrrrx
1577969485
про Карпова - это вынужденная мера. скорее всего он больше не сыграет
Ответить
папа сибиряк
1577971310
Карпов по ссылке вратарем числится. да и по большому счету мало из тех кого считают молодыми талантами выстреливают.
Ответить
gor77
1577978120
Очень хорошо, что не стали уточнять по номерам!!! Просто сделали обзор по всем чемпионатам Европы. И очень странно, что никого нет из Германии.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+