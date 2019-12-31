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    Шапи, Карпов, Давиташвили – в топ-50 молодых талантов Европы по версии УЕФА

    УЕФА назвал 50 самых перспективных футболистов Европы, за которыми стоит следить в 2020 году.

    В списке оказались четыре представителя РПЛ: Магомед-Шапи Сулейманов, Вадим Карпов, Зурико Давиташвили, Арнор Сигурдссон.

    Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, «Краснодар», 20 лет)

    «Форвард из Дагестана ростом 171 см, Сулейманов пробился в молодежную сборную России и регулярно забивает за первую команду амбициозного «Краснодара».

    Зурико Давиташвили (Грузия, «Рубин», 18 лет)

    «Прыжок полузащитника из грузинской лиги в российскую прошел достаточно легко. Сын нападающего Сулико Давиташвили уже играет за первую сборную».

    Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА, 20 лет)

    «Самый молодой исландский участник Лиги чемпионов в истории, в октябре полузащитник забил первый гол за сборную».

    Вадим Карпов (Россия, ЦСКА, 17 лет)

    «Доморощенный талант стал самым молодым защитником в высшем российском дивизионе в возрасте 17 лет и 70 дней, и уже является основным защитником армейцев».

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1227

      gor77 21 минуту назад

      Очень хорошо, что не стали уточнять по номерам!!!
      Просто сделали обзор по всем чемпионатам Европы.
      И очень странно, что никого нет из Германии.

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      Рейтинг: +329

      папа сибиряк 2 часа назад

      Карпов по ссылке вратарем числится.
      да и по большому счету мало из тех кого считают молодыми талантами выстреливают.

      0
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      Рейтинг: +1227

      gor77 > папа сибиряк 19 минут назад

      Внимательно прочитайте про Карпова и не только!
      Это русская версия официального сайта.
      https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2637198.html

      0
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      Рейтинг: +522

      xrrrx 2 часа назад

      про Карпова - это вынужденная мера. скорее всего он больше не сыграет

      0
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      ...
      Рейтинг: +207

      elessar arnor > xrrrx 39 минут назад

      засомневайся

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