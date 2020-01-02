«Большое спасибо за вашу поддержку с первых моих дней работы»: Тедеско поздравил болельщиков «Спартака» с новогодними праздниками

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско записал видеопоздравление, которое адресовано болельщикам московской команды.

«Дорогие болельщики! Поздравляю вас с праздниками. Прежде всего желаю вам счастья! Большое спасибо за вашу поддержку с первых моих дней работы в «Спартаке»! До скорых встреч, всего вам доброго», – сказал немецкий специалист.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября прошлого года.

По итогам 19 туров команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.