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    «Большое спасибо за вашу поддержку с первых моих дней работы»: Тедеско поздравил болельщиков «Спартака» с новогодними праздниками

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско записал видеопоздравление, которое адресовано болельщикам московской команды.

    «Дорогие болельщики! Поздравляю вас с праздниками. Прежде всего желаю вам счастья! Большое спасибо за вашу поддержку с первых моих дней работы в «Спартаке»! До скорых встреч, всего вам доброго», – сказал немецкий специалист.

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября прошлого года.
    • По итогам 19 туров команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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