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  • «Большое спасибо за вашу поддержку с первых моих дней работы»: Тедеско поздравил болельщиков «Спартака» с новогодними праздниками

«Большое спасибо за вашу поддержку с первых моих дней работы»: Тедеско поздравил болельщиков «Спартака» с новогодними праздниками

2 января 2020, 09:42
3

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско записал видеопоздравление, которое адресовано болельщикам московской команды.

«Дорогие болельщики! Поздравляю вас с праздниками. Прежде всего желаю вам счастья! Большое спасибо за вашу поддержку с первых моих дней работы в «Спартаке»! До скорых встреч, всего вам доброго», – сказал немецкий специалист.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября прошлого года.
  • По итогам 19 туров команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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Ушат Помоев
1577957927
Давайте мужики верю в вас!!!Не все сразу наладиться!
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Fancyfall
1577958396
с новым годом! дом, подготовь команду к окончанию сезона как следует!
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Plyash
1577962188
Давай,Тед,работай и оправдай надежды миллионов болельщиков Спартака. Всех с Новым годом.
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