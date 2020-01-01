Малафеев – о «Зените»: «Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев обратился к болельщикам по случаю Нового года. Функционер обратил внимание на высокую посещаемость первой команды.

«Уважаемые болельщики «Зенита»!

Поздравляю вас и ваших близких с Новым 2020 годом. В этом году наш клуб будет праздновать юбилей – 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев. «Зенит» является действующим чемпионом России и сделает все от него зависящее, чтобы сохранить городу почeтный титул. На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах «Газпром Арены».

Рад, что успешно выступают и наши резервисты – «Зенит» (мол) занимает третье место в первенстве среди молодeжных составов, а «Зенит-2» продолжает борьбу за возвращение в ФНЛ. В структуре «Зенита» каждый год появляются молодые талантливые футболисты; верю, что в ближайшем будущем самые талантливые из них поборются за место в главной команде», – обратился Малафеев.