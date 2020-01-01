Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малафеев – о «Зените»: «Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол»

Малафеев – о «Зените»: «Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол»

1 января 2020, 21:59
9

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев обратился к болельщикам по случаю Нового года. Функционер обратил внимание на высокую посещаемость первой команды.

«Уважаемые болельщики «Зенита»!

Поздравляю вас и ваших близких с Новым 2020 годом. В этом году наш клуб будет праздновать юбилей – 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев. «Зенит» является действующим чемпионом России и сделает все от него зависящее, чтобы сохранить городу почeтный титул. На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах «Газпром Арены».

Рад, что успешно выступают и наши резервисты – «Зенит» (мол) занимает третье место в первенстве среди молодeжных составов, а «Зенит-2» продолжает борьбу за возвращение в ФНЛ. В структуре «Зенита» каждый год появляются молодые талантливые футболисты; верю, что в ближайшем будущем самые талантливые из них поборются за место в главной команде», – обратился Малафеев.

  • Функционер, будучи игроком, выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год.
  • В составе команды он четыре раза брал чемпионат России.
  • Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: bobscoccer.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erma
1577919250
Ребята, вы живете в какой-то параллельной реальности. Как футбол Зенита может быть смелым и атакующим, если команда даже в пас точно играть не может. И давайте не говорить о наших внутренних разборках. По Европейским меркам Зенит - это колосс на глиняных ногах, которыми он только пробует играть в футбол. Нет нормальной футбольной школы, то есть нет смены. Нет нормального тренера. Сомнительная политика приобретения легионеров. Ну и в системе что-то не так, поскольку большинство иностранцев пытается слинять как можно быстрее. Думайте.
Ответить
paracetamol
1577945854
Что-то я смелого атакующего футбола не особенно заметил в ЛЧ.
Ответить
Flydis
1577948829
Все мы видели эту династию в Лиге Чемпионов. Спасибо, не надо.
Ответить
nemolod
1577952010
К сожалению,фактические результаты заголовок не подтверждают! Да и о какой династии может идти речь,если в основе один только вратарь-питерский!
Ответить
Garrincha58
1577983334
В структуре «Зенита» каждый год появляются молодые талантливые футболисты? ау Малафеев вы где были или где вы вообще? и где же эти молодые и талантливые ?????
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+