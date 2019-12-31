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    Малафеев – о «Зените»: «Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев обратился к болельщикам по случаю Нового года. Функционер обратил внимание на высокую посещаемость первой команды.

    «Уважаемые болельщики «Зенита»!

    Поздравляю вас и ваших близких с Новым 2020 годом. В этом году наш клуб будет праздновать юбилей – 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев. «Зенит» является действующим чемпионом России и сделает все от него зависящее, чтобы сохранить городу почeтный титул. На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах «Газпром Арены».

    Рад, что успешно выступают и наши резервисты – «Зенит» (мол) занимает третье место в первенстве среди молодeжных составов, а «Зенит-2» продолжает борьбу за возвращение в ФНЛ. В структуре «Зенита» каждый год появляются молодые талантливые футболисты; верю, что в ближайшем будущем самые талантливые из них поборются за место в главной команде», – обратился Малафеев.

    • Функционер, будучи игроком, выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год.
    • В составе команды он четыре раза брал чемпионат России.
    • Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: bobscoccer.ru

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    01.01.2020 21:59
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