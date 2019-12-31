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  • «Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции»: Слуцкий записал видеопоздравление с Новым годом

«Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции»: Слуцкий записал видеопоздравление с Новым годом

31 декабря 2019, 14:39
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он поздравляет всех с наступающим Новым годом.

«Всем привет! Дорогие подписчики, в уходящем году я открыл инстаграм, это было сложное и интересное для меня решение, но я нисколько не жалею.

Все мы прекрасно знаем, что жизнь, особенно в футболе, очень тяжела, насыщенна, эмоциональна. Но я хотел показать вам, что футбол, как и жизнь, состоит не только из стрессовых моментов, но и из шуток, юмора, улыбок и хорошего, позитивного настроения.

Ведь все мы должны получать огромное удовольствие и от футбола, и от нашей жизни. Поэтому я пытаюсь показывать интересные яркие моменты, включать самоиронию.

Потому что улыбаясь, смеясь над собой, мы делаем самих себя сильнее и интереснее. Я желаю вам положительных эмоций в новом году и всего самого наилучшего.

Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции», – сказал Слуцкий.

  • 48-летний специалист 30 ноября покинул «Витесс», а 19 декабря возглавил «Рубин».
  • Стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет.
  • Слуцкий завел страницу в инстаграме 9 августа этого года.

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Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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1577798368
Леня Слуцкий, как всегда легко, здорово и позитивно! Отличный парень!
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