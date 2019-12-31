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    «Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции»: Слуцкий записал видеопоздравление с Новым годом

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он поздравляет всех с наступающим Новым годом.

    «Всем привет! Дорогие подписчики, в уходящем году я открыл инстаграм, это было сложное и интересное для меня решение, но я нисколько не жалею.

    Все мы прекрасно знаем, что жизнь, особенно в футболе, очень тяжела, насыщенна, эмоциональна. Но я хотел показать вам, что футбол, как и жизнь, состоит не только из стрессовых моментов, но и из шуток, юмора, улыбок и хорошего, позитивного настроения.

    Ведь все мы должны получать огромное удовольствие и от футбола, и от нашей жизни. Поэтому я пытаюсь показывать интересные яркие моменты, включать самоиронию.

    Потому что улыбаясь, смеясь над собой, мы делаем самих себя сильнее и интереснее. Я желаю вам положительных эмоций в новом году и всего самого наилучшего.

    Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции», – сказал Слуцкий.

    • 48-летний специалист 30 ноября покинул «Витесс», а 19 декабря возглавил «Рубин».
    • Стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет.
    • Слуцкий завел страницу в инстаграме 9 августа этого года.

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    Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -37659

      пьяныйхоровод 33 минуты назад

      Молодец Лёня ! Тебе тоже позитивчика и успехов на профессиональном поприще !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1453

      AZ 48 минут назад

      Леня Слуцкий, как всегда легко, здорово и позитивно! Отличный парень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1333

      neim 1 час назад

      Ну так-то оно конечно так ...
      Но Слуцкий, как уже состоявшийся тренер, не должен отвлекаться на эту хрень в соц. сетях. Не солидно как-то ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1453

      AZ > neim 47 минут назад

      ты лучше подумай, кого сейчас в соц сетях нет, кроме путина

      0
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