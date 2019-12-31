«Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции»: Слуцкий записал видеопоздравление с Новым годом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он поздравляет всех с наступающим Новым годом.

«Всем привет! Дорогие подписчики, в уходящем году я открыл инстаграм, это было сложное и интересное для меня решение, но я нисколько не жалею.

Все мы прекрасно знаем, что жизнь, особенно в футболе, очень тяжела, насыщенна, эмоциональна. Но я хотел показать вам, что футбол, как и жизнь, состоит не только из стрессовых моментов, но и из шуток, юмора, улыбок и хорошего, позитивного настроения.

Ведь все мы должны получать огромное удовольствие и от футбола, и от нашей жизни. Поэтому я пытаюсь показывать интересные яркие моменты, включать самоиронию.

Потому что улыбаясь, смеясь над собой, мы делаем самих себя сильнее и интереснее. Я желаю вам положительных эмоций в новом году и всего самого наилучшего.

Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции», – сказал Слуцкий.

48-летний специалист 30 ноября покинул «Витесс», а 19 декабря возглавил «Рубин».

Стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет.

Слуцкий завел страницу в инстаграме 9 августа этого года.