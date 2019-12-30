Роналду в 2019 году заработал почти 48 миллионов в инстаграме. Это лучший результат среди футболистов

Спортивный медиа-издатель SPORTbible подсчитал, сколько заработали футболисты в 2019 году на публикации рекламных постов в инстаграме.

Лидером по этому показателю стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, получивший 47,8 миллиона долларов за 49 публикаций.

Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду – 47,8 миллиона долларов (49 рекламных постов);

2. Лионель Месси – 23,3 миллиона долларов (36 рекламных постов);

3. Дэвид Бекхэм – 10,7 миллиона долларов (30 рекламных постов);

4. Неймар – 7,2 миллиона долларов (10 рекламных постов);

5. Златан Ибрагимович – 4 миллиона долларов (20 рекламных постов).