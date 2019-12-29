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    Роналду в 2019 году заработал почти 48 миллионов в инстаграме. Это лучший результат среди футболистов

    Спортивный медиа-издатель SPORTbible подсчитал, сколько заработали футболисты в 2019 году на публикации рекламных постов в инстаграме.

    Лидером по этому показателю стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, получивший 47,8 миллиона долларов за 49 публикаций.

    Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Криштиану Роналду – 47,8 миллиона долларов (49 рекламных постов);

    2. Лионель Месси – 23,3 миллиона долларов (36 рекламных постов);

    3. Дэвид Бекхэм – 10,7 миллиона долларов (30 рекламных постов);

    4. Неймар – 7,2 миллиона долларов (10 рекламных постов);

    5. Златан Ибрагимович – 4 миллиона долларов (20 рекламных постов).

    Источник: SPORTbible

    Cпортивный медиа-издатель со штаб-квартирой в Манчтестере. Основан в 2013 году. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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