Роналду в 2019 году заработал почти 48 миллионов в инстаграме. Это лучший результат среди футболистов

Спортивный медиа-издатель SPORTbible подсчитал, сколько заработали футболисты в 2019 году на публикации рекламных постов в инстаграме.
Лидером по этому показателю стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, получивший 47,8 миллиона долларов за 49 публикаций.
Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду – 47,8 миллиона долларов (49 рекламных постов);
2. Лионель Месси – 23,3 миллиона долларов (36 рекламных постов);
3. Дэвид Бекхэм – 10,7 миллиона долларов (30 рекламных постов);
4. Неймар – 7,2 миллиона долларов (10 рекламных постов);
5. Златан Ибрагимович – 4 миллиона долларов (20 рекламных постов).
Источник: SPORTbible
Cпортивный медиа-издатель со штаб-квартирой в Манчтестере. Основан в 2013 году. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.