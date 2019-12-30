Яремчук – о своих словах про сборную России: «Ни в коем случае не хотел кого-то обидеть»

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук объяснил свое высказывание в адрес сборной России.в октябре этого года.

После победы над Португалией украинец сказал: «Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмeт Евро».

«Во-первых, я в ни в коем случае не хотел обидеть кого-то из футболистов или кого-то из России. Не хотел сказать плохие слова. Просто хотел намекнуть, что если мы обыграли Португалию, не нужно зазнаваться, нужно спокойно ко всему относиться и двигаться дальше.

Мне первой на мысль пришла Россия, они обыграли Кипр, Шотландию. У них были разговоры, что они собираются выигрывать чемпионат Европы. Это же не я придумал, давали такие интервью. Мне это первым пришло, так и сказал, ни в коем случае не хотел кого-то обидеть.

Была бы это сборная Польши или еще какая-то сборная, но пришла в голову такая ситуация, я ее сказал. Не хотел сделать пиар или разогреть какой-то конфликт. Хотел преподнести так, что нужно быть спокойнее. Сегодня на коне, завтра – под конем», – сказал Яремчук.

Украинский нападающий Яремчук: «Не перешел бы в «Зенит», даже если бы предложили пять миллионов в год»