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    Яремчук – о своих словах про сборную России: «Ни в коем случае не хотел кого-то обидеть»

    Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук объяснил свое высказывание в адрес сборной России.в октябре этого года.

    После победы над Португалией украинец сказал: «Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмeт Евро».

    «Во-первых, я в ни в коем случае не хотел обидеть кого-то из футболистов или кого-то из России. Не хотел сказать плохие слова. Просто хотел намекнуть, что если мы обыграли Португалию, не нужно зазнаваться, нужно спокойно ко всему относиться и двигаться дальше.

    Мне первой на мысль пришла Россия, они обыграли Кипр, Шотландию. У них были разговоры, что они собираются выигрывать чемпионат Европы. Это же не я придумал, давали такие интервью. Мне это первым пришло, так и сказал, ни в коем случае не хотел кого-то обидеть.

    Была бы это сборная Польши или еще какая-то сборная, но пришла в голову такая ситуация, я ее сказал. Не хотел сделать пиар или разогреть какой-то конфликт. Хотел преподнести так, что нужно быть спокойнее. Сегодня на коне, завтра – под конем», – сказал Яремчук.

    Украинский нападающий Яремчук: «Не перешел бы в «Зенит», даже если бы предложили пять миллионов в год»

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5831

      BRO_football 1 час назад

      Да всё ты правильно сказал, не нужно оправдываться.

      0
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      Рейтинг: +1006

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Что ж ты фраер сдал назад???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +182

      regbiN 1 час назад

      Чет я ещё не разу не слышал чтобы кто то из наших замахивался на Европу

      0
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      Рейтинг: +1028

      Из Твери Леха > regbiN 41 минуту назад

      было-было. кто-то ляпнул.

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