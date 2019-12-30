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  • Яремчук – о своих словах про сборную России: «Ни в коем случае не хотел кого-то обидеть»

Яремчук – о своих словах про сборную России: «Ни в коем случае не хотел кого-то обидеть»

30 декабря 2019, 07:54
10

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук объяснил свое высказывание в адрес сборной России.в октябре этого года.

После победы над Португалией украинец сказал: «Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмeт Евро».

«Во-первых, я в ни в коем случае не хотел обидеть кого-то из футболистов или кого-то из России. Не хотел сказать плохие слова. Просто хотел намекнуть, что если мы обыграли Португалию, не нужно зазнаваться, нужно спокойно ко всему относиться и двигаться дальше.

Мне первой на мысль пришла Россия, они обыграли Кипр, Шотландию. У них были разговоры, что они собираются выигрывать чемпионат Европы. Это же не я придумал, давали такие интервью. Мне это первым пришло, так и сказал, ни в коем случае не хотел кого-то обидеть.

Была бы это сборная Польши или еще какая-то сборная, но пришла в голову такая ситуация, я ее сказал. Не хотел сделать пиар или разогреть какой-то конфликт. Хотел преподнести так, что нужно быть спокойнее. Сегодня на коне, завтра – под конем», – сказал Яремчук.

Украинский нападающий Яремчук: «Не перешел бы в «Зенит», даже если бы предложили пять миллионов в год»

Источник: YouTube-канал «Вацко Live»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Украина Яремчук Роман
Комментарии (10)
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regbiN
1577683934
Чет я ещё не разу не слышал чтобы кто то из наших замахивался на Европу
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AHTUNGBOL
1577685213
Что ж ты фраер сдал назад???
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BRO_football
1577685538
Да всё ты правильно сказал, не нужно оправдываться.
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Retiremen_VMF
1577691941
Информация, которой пользуются соседи не всегда свежая и полностью соответствует сказанному. То есть выдержка из текста с составлением слов в нужном порядке не является информацией изначально, что и не требует комментария. Он услышал потом, что имел ввиду Черчесов и понял как он обо&rался. Пришлось оправдываться. Парни, вы лучше не комментируйте новости из России, не то вас заставляют комментировать.
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kolyma999
1577697921
Да забейте...Кого должны волновать слова пупернапа из пупер клупа?
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Axe111
1577698651
И за что оправдываться????
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sachsen-leipzig
1577709464
Парень прав , да и изменятся не надо , перед кем ?! Но все равно молодец , видно правильно воспитали , не то что Кукурина и Маманта
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