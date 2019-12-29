Украинский нападающий Яремчук: «Не перешел бы в «Зенит», даже если бы предложили пять миллионов в год»

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук заявил, что ни при каких обстоятельствах не перешел бы в «Зенит».

«Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения. Футболисты играем, в первую очередь, из-за любви к футболу, а во-вторых, нужно ведь кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей.

Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги.

Если бы «Зенит» предложил 5 миллионов евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100 процентов. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно», – сказал Яремчук.

В этом сезоне Яремчук провел за «Гент» 29 матчей и забил 17 голов.

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