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    Украинский нападающий Яремчук: «Не перешел бы в «Зенит», даже если бы предложили пять миллионов в год»

    Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук заявил, что ни при каких обстоятельствах не перешел бы в «Зенит».

    «Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения. Футболисты играем, в первую очередь, из-за любви к футболу, а во-вторых, нужно ведь кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей.

    Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги.

    Если бы «Зенит» предложил 5 миллионов евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100 процентов. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно», – сказал Яремчук.

    • В этом сезоне Яремчук провел за «Гент» 29 матчей и забил 17 голов.

    Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1330

      Давид59 17 минут назад

      Тест на патриотизм прошёл

      2
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    • ...
      Рейтинг: +186

      elessar arnor 21 минуту назад

      "осталось сойтись в цене" (капитан Джек Воробей)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4608

      GoldPlayFIFARus9 21 минуту назад

      Я бы тоже не перешёл в Динамо Киев за 10 млн долларов в год....
      Жаль только мне никто не предложит. Но я бы всё равно отказался (честно, ага)

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      Рейтинг: +1951

      Томик 22 минуты назад

      Надеюсь, когда он будет скакать под окошком и проситься - его всё равно не возьмут!

      0
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      Рейтинг: +6487

      mihail200606 25 минут назад

      А 6?)

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