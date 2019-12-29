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  • Украинский нападающий Яремчук: «Не перешел бы в «Зенит», даже если бы предложили пять миллионов в год»

Украинский нападающий Яремчук: «Не перешел бы в «Зенит», даже если бы предложили пять миллионов в год»

29 декабря 2019, 22:41
29

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук заявил, что ни при каких обстоятельствах не перешел бы в «Зенит».

«Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения. Футболисты играем, в первую очередь, из-за любви к футболу, а во-вторых, нужно ведь кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей.

Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги.

Если бы «Зенит» предложил 5 миллионов евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100 процентов. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно», – сказал Яремчук.

  • В этом сезоне Яремчук провел за «Гент» 29 матчей и забил 17 голов.

Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Яремчук Роман
Комментарии (29)
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mihail200606
1577648701
А 6?)
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GoldPlayFIFARus9
1577648919
Я бы тоже не перешёл в Динамо Киев за 10 млн долларов в год.... Жаль только мне никто не предложит. Но я бы всё равно отказался (честно, ага)
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Давид59
1577649180
Тест на патриотизм прошёл
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tushkanlz
1577652355
"5 миллионов евро в год?" ...да за такие деньги ,ну, "на кой..." нужны эти всякие яремЧуки или яремГеки?! В РПЛ и без этого "добра дорогого" хватает! И так до ... платят,чтобы ...ся в "европах"!!
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fhnv
1577652521
да кому ты на х у й сдался
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Yev
1577668319
Видно, паренек давно в Бельгии, не знает что ситуация меняется. Опоздал он со своим пафосом, сейчас умные выжидают и ждут чем же всё это закончится.
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zabvo9406
1577677453
На х у й ты тут нужен, даже за 1!!!!!
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klyukin
1577678941
никто и незовет!
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Viper for CSKA
1577682279
Да ты здесь и с мешком картошки в голодный год никому не сдался.
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neveldomha
1577684083
Это ж надо подумать, что Зенит предложит Яремчуку, как Халку 5 лямов. Да ты Ромашка и мизинца правой ноги его не стоишь. Трепло каклятское.
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