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  • Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

15 октября 2019, 01:06
112

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук выразил мнение, что украинская национальная сборная не похожа на Россию. Об этом форвард заявил после досрочного выхода Украины на Евро-2020.

«Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро.

Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок», – сказал Яремчук в эфире телеканала «Футбол 1».

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Украина Россия Яремчук Роман
Комментарии (112)
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ivanthebest
1571091979
Тот случай, когда промолчав не потеряешь свою и без того никчёмную репутацию. P.S. Вообще-то была озвучена цель. Как любой адекватный спортсмен бы это сделал - это победа в турнире. Но, никто и не говорил, что мы обязательно выиграем. Это 2 большие разницы. Если этого не могут понять чьи-то скудные умы, то мне добавить здесь больше нечего. Фрустрируйте)
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docndoc
1571099081
А сам на радостях Россию задрачивать начал.. Больше ведь и поговорить не о чем. Многие игроки не блещут умом: и ваши и наши.. Но многолетнее воспитание сделало своё дело - любая неудача России это великая радость Украине. А уж если победа в очной встрече, то и медалей никаких не надо, и так уже чемпионы всего мира и окрестностей.. Такова общая судьба малых стран, состоявших в "великом и могучем".
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uBaH_
1571107874
Мне конечно глубоко насрать на сборные, но этот аутяга высрал что-то на уровне канделаки. Любая сборная которая попадает в финальную часть соревнований намерена побороться за трофей
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SPACE TRUCKIN
1571110461
Черчесов озвучил - выиграть ЧЕ,а что надо было сказать - поборемся за последнее место в группе? кому ВСЕМ Россия рассказывала? бред нацика...
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Masteralex
1571110555
когда эти чмошники уже запомнят, футбол вне политики, ну нельзя ему про Россию ничего, также как нашим футболистам про Украину, и на месте УЕФА за разжигание этого бы мудака дисквалифицировал на всё Евро-2020, будет и смешно и другим не повадно
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Gek Dement
1571113763
Вот под этим лозунгом и едьте. "Мы не как Россия". Это комплекс неполноценности такой? Играет сборная Украины но он не может не упомянуть Россию, сказал бы маме там спасибо в интервью или поздравил страну. Не в футбол играть ездит а доказывать что он не как Россия
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Старикан
1571114190
Я так думаю, раз Россия вышла на ЧЕ, то хохлам надо сняться с этого турнира ради принципа...и не смердить там от ненависти к нам...
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Вомбат
1571118487
А не плевать ли нам, что сказал придурок, для которого собственная победа всего лишь повод отметить, что Украина не Россия? Его жалкий высер особенно нелеп после вчерашнего европейского судейства. Футболисты вообще редко отличаются умом. В Украине полно адекватных людей, там есть не только Яремчуки да Зозули.
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1974valik
1571128942
Молодцы Украинцы!!!С 1-го места выходят из группы!!!Что Вы на них набросились.Они наши соседи и братья!!!И ни они виноваты в отношениях,которые сейчас между нашими странами.А тут я смотрю кишит русофобами!!!Противно читать!!!Еще раз сборную Украины с трудной,но заслуженной победой!!!Молодцы!!!
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Томик
1571129075
Кто выкладывает сюда гавно, прущее из этого яремчука. Авторы, АУ. Вы зае.али уже с этими хохлами *********. Пусть у себя на сайтах на мове пишут про гениальную сборную хохляндии.
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