Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук выразил мнение, что украинская национальная сборная не похожа на Россию. Об этом форвард заявил после досрочного выхода Украины на Евро-2020.

«Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро.

Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок», – сказал Яремчук в эфире телеканала «Футбол 1».