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    Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

    Нападающий сборной Украины Роман Яремчук выразил мнение, что украинская национальная сборная не похожа на Россию. Об этом форвард заявил после досрочного выхода Украины на Евро-2020.

    «Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро.

    Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок», – сказал Яремчук в эфире телеканала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:06
    Комментарии11
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      Рейтинг: +806

      VVadic 3 минуты назад

      Знает, что не встретится с РФ вот и болтает языком.

      0
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      Рейтинг: +41

      elessar arnor 30 минут назад

      ну, ему можно сегодня такое говорить

      что-то россияне и сборники реально рас пи зделись после выхода из группы с мертвой скотланд, да киприотам, которые вдвоем не могут закрыть Артема

      0
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      Рейтинг: +2066

      Ubuntu 57 минут назад

      Надеюсь что в финале Евро встретятся Россия и Украина

      1
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      Рейтинг: +41

      elessar arnor > Ubuntu 27 минут назад

      они нас укатают, але

      0
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      Рейтинг: +164

      kliker > elessar arnor 15 минут назад

      мы их перебегаем, алё

      0
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      Рейтинг: +164

      kliker 1 час назад

      Убогий. Ему вместо радости, опять завидно.

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      Рейтинг: +90

      mikatv > kliker 49 минут назад

      А чему завидовать?

      0
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      Рейтинг: +164

      kliker > mikatv 16 минут назад

      Неважно чему завидовать, повод найдётся.
      Зависть и комплексы неполноценности прут из него, не удержать.

      0
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      Рейтинг: +6753

      ivanthebest 1 час назад

      Тот случай, когда промолчав не потеряешь свою и без того никчёмную репутацию.

      P.S. Вообще-то была озвучена цель. Как любой адекватный спортсмен бы это сделал - это победа в турнире. Но, никто и не говорил, что мы обязательно выиграем. Это 2 большие разницы. Если этого не могут понять чьи-то скудные умы, то мне добавить здесь больше нечего. Фрустрируйте)

      5
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 час назад

      А чо кто то после матча с Шотландии говорил мы выиграем евро

      2
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      Рейтинг: +5

      nata1979 > Tajik-za Zenit 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да недотренер сборной россии

      -5
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