Мойес: «Я скучал по временам, когда работал в «Вест Хэме»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал свое возвращение на этот пост спустя полтора года.

«Чувствую себя великолепно, вернувшись домой. Я скучал по временам, когда был здесь. Мне очень нравилась работа в «Вест Хэме», поэтому мне было грустно без этого клуба. Не могу дождаться момента, чтобы вновь начать здесь работу.

Краткосрочная задача – начать побеждать и уйти как можно дальше от низа турнирной таблицы. Посмотрим, что будет после этого шестимесячного периода. Но на старте мы должны будем сфокусироваться на ближайших играх», – сказал Мойес.

Ранее Мойес уже работал в «Вест Хэме» с ноября 2017 года по май 2018 года.

Также 56-летний тренер в разные годы возглавлял «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд».

«Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, имея в активе 19 очков.

Мойес во второй раз в карьере возглавил «Вест Хэм»