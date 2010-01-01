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    Мойес: «Я скучал по временам, когда работал в «Вест Хэме»

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал свое возвращение на этот пост спустя полтора года.

    «Чувствую себя великолепно, вернувшись домой. Я скучал по временам, когда был здесь. Мне очень нравилась работа в «Вест Хэме», поэтому мне было грустно без этого клуба. Не могу дождаться момента, чтобы вновь начать здесь работу.

    Краткосрочная задача – начать побеждать и уйти как можно дальше от низа турнирной таблицы. Посмотрим, что будет после этого шестимесячного периода. Но на старте мы должны будем сфокусироваться на ближайших играх», – сказал Мойес.

    • Ранее Мойес уже работал в «Вест Хэме» с ноября 2017 года по май 2018 года.
    • Также 56-летний тренер в разные годы возглавлял «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд».
    • «Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, имея в активе 19 очков.

    Мойес во второй раз в карьере возглавил «Вест Хэм»

    Источник: официальный сайт «Вест Хэма»

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