Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мойес: «Я скучал по временам, когда работал в «Вест Хэме»

30 декабря 2019, 01:20

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал свое возвращение на этот пост спустя полтора года.

«Чувствую себя великолепно, вернувшись домой. Я скучал по временам, когда был здесь. Мне очень нравилась работа в «Вест Хэме», поэтому мне было грустно без этого клуба. Не могу дождаться момента, чтобы вновь начать здесь работу.

Краткосрочная задача – начать побеждать и уйти как можно дальше от низа турнирной таблицы. Посмотрим, что будет после этого шестимесячного периода. Но на старте мы должны будем сфокусироваться на ближайших играх», – сказал Мойес.

  • Ранее Мойес уже работал в «Вест Хэме» с ноября 2017 года по май 2018 года.
  • Также 56-летний тренер в разные годы возглавлял «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд».
  • «Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, имея в активе 19 очков.

Мойес во второй раз в карьере возглавил «Вест Хэм»

Источник: официальный сайт «Вест Хэма»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Мойес Дэвид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+