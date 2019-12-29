Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» 50 матчей подряд. Это третья серия в истории Премьер-лиги

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» 50 матчей подряд. Это третья серия в истории Премьер-лиги

29 декабря 2019, 22:11
2

«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 20-го тура АПЛ.

Для команды Юргена Клоппа эта встреча стала 50-й домашней без поражений: «Ливерпуль» одержал 40 побед и десять раз сыграл вничью.

  • Эта серия является третьей по продолжительности в истории АПЛ. Лидером по этому показателю является «Челси», не проигрывавший дома на протяжении 86-ти матчей (2004-2008).
  • Сам «Ливерпуль» не проигрывал 63 домашние игры подряд (1978-1980).
  • «Ливерпуль» с 55-ю очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

АПЛ. «Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон». Отрыв от «Манчестер Сити» – 17 очков

Источник: твиттер Opta Joe
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Челси
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1577651654
рекорд Челси крут, это и следующего сезона не хватит чтоб побить
Ответить
Romio-xxx
1577712669
Этот рекорд,кстати,заслуга во многом Маура))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+