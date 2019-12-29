«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» 50 матчей подряд. Это третья серия в истории Премьер-лиги

«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 20-го тура АПЛ.

Для команды Юргена Клоппа эта встреча стала 50-й домашней без поражений: «Ливерпуль» одержал 40 побед и десять раз сыграл вничью.

Эта серия является третьей по продолжительности в истории АПЛ. Лидером по этому показателю является «Челси», не проигрывавший дома на протяжении 86-ти матчей (2004-2008).

Сам «Ливерпуль» не проигрывал 63 домашние игры подряд (1978-1980).

«Ливерпуль» с 55-ю очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

АПЛ. «Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон». Отрыв от «Манчестер Сити» – 17 очков