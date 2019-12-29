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    Робби Уильямс: «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член»

    Британский певец Робби Уильямс призвал своего поклонника, полузащитника «Реала» Тони Крооса, перейти в «Манчестер Юнайтед».

    «Думаю, что АПЛ – лучший чемпионат в мире. Вот почему меня беспокоит одна вещь. (Смеется.) «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член. Футбол — моя религия, и мне не нравится, что мадридские боги круче, чем мои.

    Тони, в «Реале» ты уже все выиграл. Переходи в «Юнайтед»!» — цитирует Уильямса Marca.

    • Уильямс – фанат «Манчестер Юнайтед».
    • Певец снимается в документальном фильме про Крооса.
    • Кроос перешел из «Баварии» в «Реал» в 2014 году за 25 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22426

      gol_kak_sokol 2 минуты назад

      Сколько сантиметров, договаривай уже.

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