Робби Уильямс: «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член»

Британский певец Робби Уильямс призвал своего поклонника, полузащитника «Реала» Тони Крооса, перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, что АПЛ – лучший чемпионат в мире. Вот почему меня беспокоит одна вещь. (Смеется.) «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член. Футбол — моя религия, и мне не нравится, что мадридские боги круче, чем мои.
Тони, в «Реале» ты уже все выиграл. Переходи в «Юнайтед»!» — цитирует Уильямса Marca.
- Уильямс – фанат «Манчестер Юнайтед».
- Певец снимается в документальном фильме про Крооса.
- Кроос перешел из «Баварии» в «Реал» в 2014 году за 25 миллионов евро.
Источник: Marca