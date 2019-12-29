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  • Робби Уильямс: «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член»

Робби Уильямс: «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член»

29 декабря 2019, 17:41
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Британский певец Робби Уильямс призвал своего поклонника, полузащитника «Реала» Тони Крооса, перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что АПЛ – лучший чемпионат в мире. Вот почему меня беспокоит одна вещь. (Смеется.) «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член. Футбол — моя религия, и мне не нравится, что мадридские боги круче, чем мои.

Тони, в «Реале» ты уже все выиграл. Переходи в «Юнайтед»!» — цитирует Уильямса Marca.

  • Уильямс – фанат «Манчестер Юнайтед».
  • Певец снимается в документальном фильме про Крооса.
  • Кроос перешел из «Баварии» в «Реал» в 2014 году за 25 миллионов евро.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Кроос Тони
Комментарии (2)
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Lester84
1577636132
То есть Реал виноват, что у него член короткий?))) Уже бы операцию сделал, с его то деньгами)))
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LOKOfanatik19
1577639413
Кроос за 25 лямов, Господи верни те времена, адекватные....
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