Робби Уильямс: «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член»

Британский певец Робби Уильямс призвал своего поклонника, полузащитника «Реала» Тони Крооса, перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что АПЛ – лучший чемпионат в мире. Вот почему меня беспокоит одна вещь. (Смеется.) «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член. Футбол — моя религия, и мне не нравится, что мадридские боги круче, чем мои.

Тони, в «Реале» ты уже все выиграл. Переходи в «Юнайтед»!» — цитирует Уильямса Marca.