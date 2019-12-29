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  • Александер-Арнольд – лучший ассистент АПЛ за последние полтора сезона

Александер-Арнольд – лучший ассистент АПЛ за последние полтора сезона

29 декабря 2019, 12:29
2

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд является лучшим ассистентом АПЛ с момента старта сезона-2018/19. С тех пор футболист отдал 20 результативных пасов. Это на три больше, чем у ближайшего преследователя.

Также Александер-Арнольд лидирует по числу голевых пасов в АПЛ в 2019 году. Футболист выступает на позиции правого защитника.

  • Игрок на рынке стоит 110 миллионов евро.
  • Александер-Арнольд – в символической сборной десятилетия в АПЛ по версии ВВС.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Александер-Арнольд Трент
Комментарии (2)
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Derzkiy1
1577623747
Он реально очень крут
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nemmeks
1577631405
"С тех пор футболист отдал 20 результативных пасов. Это на три больше, чем у ближайшего преследователя." А преследователь не Робертсон случаем?))) Лучшие в мире крайние. Трент вообще красавчик+воспитанник ЛФК
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