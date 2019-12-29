Александер-Арнольд – лучший ассистент АПЛ за последние полтора сезона

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд является лучшим ассистентом АПЛ с момента старта сезона-2018/19. С тех пор футболист отдал 20 результативных пасов. Это на три больше, чем у ближайшего преследователя.

Также Александер-Арнольд лидирует по числу голевых пасов в АПЛ в 2019 году. Футболист выступает на позиции правого защитника.