Александер-Арнольд – лучший игрок АПЛ по количеству голевых пасов в 2019 году

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал голевой пас в полуфинале клубного чемпионата мира против мексиканского «Монтеррея» (2:1). Теперь на счету игрока 20 результативных передач в течение 2019 года.

Это больше любого другого игрока АПЛ. Александер-Арнольд выступает на позиции правого защитника.