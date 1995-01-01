Александер-Арнольд – лучший игрок АПЛ по количеству голевых пасов в 2019 году

парень конечно прогрессирует 7-мильными шагами
Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал голевой пас в полуфинале клубного чемпионата мира против мексиканского «Монтеррея» (2:1). Теперь на счету игрока 20 результативных передач в течение 2019 года.
Это больше любого другого игрока АПЛ. Александер-Арнольд выступает на позиции правого защитника.
- Игрок на рынке стоит 110 миллионов евро.
- Александер-Арнольд – в символической сборной десятилетия в АПЛ по версии ВВС.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.