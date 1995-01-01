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    Александер-Арнольд – лучший игрок АПЛ по количеству голевых пасов в 2019 году

    Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал голевой пас в полуфинале клубного чемпионата мира против мексиканского «Монтеррея» (2:1). Теперь на счету игрока 20 результативных передач в течение 2019 года.

    Это больше любого другого игрока АПЛ. Александер-Арнольд выступает на позиции правого защитника.

    • Игрок на рынке стоит 110 миллионов евро.
    • Александер-Арнольд – в символической сборной десятилетия в АПЛ по версии ВВС.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8961

      Cules2013 29 минут назад

      парень конечно прогрессирует 7-мильными шагами

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