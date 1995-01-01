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    Мусаев – о зимних новичках в «Краснодаре»: «Вероятность минимальная»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб не собирается активно работать на трансферном рынке этой зимой.

    «Планируются ли зимой трансферы на вход? Вероятность минимальная. Только в случае чьего-то ухода.

    Кто может уйти? Понимаю, что есть ряд футболистов, получающих меньше практики, чем они хотели бы. Сегодня у клуба есть несколько предложений, над которыми мы размышляем. Обойдeмся без конкретики. И если поймeм, что трансфер пойдeт на пользу игроку, тогда возможно всe», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» набрал 35 очков в 19 турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице.
    • Из Кубка России и Лиги Европы команда уже вылетела.
    • Летом южане потратили на усиление состава более 30 миллионов евро.

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    Мусаев – об оценке «Краснодара» за первую часть сезона: «Где-то между «четвeркой с минусом» и «тройкой с плюсом»

    Источник: «Чемпионат»

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