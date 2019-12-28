Мусаев – о зимних новичках в «Краснодаре»: «Вероятность минимальная»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб не собирается активно работать на трансферном рынке этой зимой.

«Планируются ли зимой трансферы на вход? Вероятность минимальная. Только в случае чьего-то ухода.

Кто может уйти? Понимаю, что есть ряд футболистов, получающих меньше практики, чем они хотели бы. Сегодня у клуба есть несколько предложений, над которыми мы размышляем. Обойдeмся без конкретики. И если поймeм, что трансфер пойдeт на пользу игроку, тогда возможно всe», – сказал Мусаев.

«Краснодар» набрал 35 очков в 19 турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице.

Из Кубка России и Лиги Европы команда уже вылетела.

Летом южане потратили на усиление состава более 30 миллионов евро.

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