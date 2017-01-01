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    Игнатьев – об уходе из «Краснодара»: «Было недопонимание, много вопросов друг к другу, чувствовался дискомфорт»

    Новичок «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своем уходе из «Краснодара».

    «Был рад интересу со стороны «Рубина», потому что в «Краснодаре» получал мало игровой практики в последнее время. Было недопонимание относительно контракта, много всяких нюансов, вопросов друг к другу.

    Всe равно было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт. Этот шаг должен был произойти, и хорошо, что я перешeл в такую команду, как «Рубин». Здесь меня приняли дружелюбные и приветливые люди. Очень рад», – сказал 20-летний футболист.

    • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
    • За основу южан он дебютировал в июле 2017 года.
    • В его активе 54 матча, 17 голов и пять ассистов.
    • С «Рубином» форвард заключил контракт до 2024 года.

    Источник: YouTube-канал «Рубина»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3475

      RotBerg 1 час назад

      Статка неплохая для молодого

      0
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    • ...
      Рейтинг: +126

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      Я очень рад. Да ты всегда рад. Зазвестился паренёк, вот и потерял место в основе. Ладно, удачи в Рубине.

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