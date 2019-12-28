Игнатьев – об уходе из «Краснодара»: «Было недопонимание, много вопросов друг к другу, чувствовался дискомфорт»

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своем уходе из «Краснодара».
«Был рад интересу со стороны «Рубина», потому что в «Краснодаре» получал мало игровой практики в последнее время. Было недопонимание относительно контракта, много всяких нюансов, вопросов друг к другу.
Всe равно было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт. Этот шаг должен был произойти, и хорошо, что я перешeл в такую команду, как «Рубин». Здесь меня приняли дружелюбные и приветливые люди. Очень рад», – сказал 20-летний футболист.
- Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
- За основу южан он дебютировал в июле 2017 года.
- В его активе 54 матча, 17 голов и пять ассистов.
- С «Рубином» форвард заключил контракт до 2024 года.
Источник: YouTube-канал «Рубина»