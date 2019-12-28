Игнатьев – об уходе из «Краснодара»: «Было недопонимание, много вопросов друг к другу, чувствовался дискомфорт»

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своем уходе из «Краснодара».

«Был рад интересу со стороны «Рубина», потому что в «Краснодаре» получал мало игровой практики в последнее время. Было недопонимание относительно контракта, много всяких нюансов, вопросов друг к другу.

Всe равно было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт. Этот шаг должен был произойти, и хорошо, что я перешeл в такую команду, как «Рубин». Здесь меня приняли дружелюбные и приветливые люди. Очень рад», – сказал 20-летний футболист.