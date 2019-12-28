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  • Игнатьев – об уходе из «Краснодара»: «Было недопонимание, много вопросов друг к другу, чувствовался дискомфорт»

Игнатьев – об уходе из «Краснодара»: «Было недопонимание, много вопросов друг к другу, чувствовался дискомфорт»

28 декабря 2019, 13:23
3

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев рассказал о своем уходе из «Краснодара».

«Был рад интересу со стороны «Рубина», потому что в «Краснодаре» получал мало игровой практики в последнее время. Было недопонимание относительно контракта, много всяких нюансов, вопросов друг к другу.

Всe равно было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт. Этот шаг должен был произойти, и хорошо, что я перешeл в такую команду, как «Рубин». Здесь меня приняли дружелюбные и приветливые люди. Очень рад», – сказал 20-летний футболист.

  • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
  • За основу южан он дебютировал в июле 2017 года.
  • В его активе 54 матча, 17 голов и пять ассистов.
  • С «Рубином» форвард заключил контракт до 2024 года.

Источник: YouTube-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Игнатьев Иван
Комментарии (3)
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zaichkin777@gmail.com
1577530470
Я очень рад. Да ты всегда рад. Зазвестился паренёк, вот и потерял место в основе. Ладно, удачи в Рубине.
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RotBerg
1577531483
Статка неплохая для молодого
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