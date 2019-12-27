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    «Милан» заключил с Ибрагимовичем контракт до конца сезона

    Как и ожидалось, бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления на еще одну кампанию.

    В Милан игрок прибудет 2 января. Он пройдет медицинское обследование, а потом состоится пресс-конференция.

    • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
    • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

    Источник: официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2228

      raritet 8 минут назад

      Интересно будет посмотреть расшевелится ли после прибытия Златана это болото.

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