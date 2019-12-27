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«Милан» заключил с Ибрагимовичем контракт до конца сезона

27 декабря 2019, 21:27
5

Как и ожидалось, бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления на еще одну кампанию.

В Милан игрок прибудет 2 января. Он пройдет медицинское обследование, а потом состоится пресс-конференция.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

Источник: официальный сайт «Милана»
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
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raritet
1577471644
Интересно будет посмотреть расшевелится ли после прибытия Златана это болото.
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Mazai-NN
1577472610
Все. Похоже финиш. Приехал завершать карьеру. Жаль.
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AHTUNGBOL
1577474637
Забивать то и тащить фибра будет, но вот будет ли выигрывать Милан с такой игрой большой вопрос...
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Plyash
1577480701
Я даже не сомневаюсь,что Златан потащит команду,энергетика у него огромная. Рядом с таким человеком невозможно не завестись.Удачи ему и Милану.
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Добрый Бобер
1577505107
Ну теперь посмотрим, кто выше прыгает...
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