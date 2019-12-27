«Милан» заключил с Ибрагимовичем контракт до конца сезона

Как и ожидалось, бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления на еще одну кампанию.

В Милан игрок прибудет 2 января. Он пройдет медицинское обследование, а потом состоится пресс-конференция.