«Милан» заключил с Ибрагимовичем контракт до конца сезона

Как и ожидалось, бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления на еще одну кампанию.
В Милан игрок прибудет 2 января. Он пройдет медицинское обследование, а потом состоится пресс-конференция.
- Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
- В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
- В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.
Источник: официальный сайт «Милана»