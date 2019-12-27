«ИЗ идет». «Милан» намекнул на трансфер Ибрагимовича

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович вскоре должен подписать контракт с «Миланом». Клуб в социальной сети намекнул на возвращение игрока.

«ИЗ идет», – подписал видеоролик с пометкой «Молния» в твиттере миланский клуб. О трансфере должны объявить уже сегодня, 27 декабря.

Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.

В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.

В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.