«ИЗ идет». «Милан» намекнул на трансфер Ибрагимовича

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович вскоре должен подписать контракт с «Миланом». Клуб в социальной сети намекнул на возвращение игрока.

«ИЗ идет», – подписал видеоролик с пометкой «Молния» в твиттере миланский клуб. О трансфере должны объявить уже сегодня, 27 декабря.