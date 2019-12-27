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    «ИЗ идет». «Милан» намекнул на трансфер Ибрагимовича

    Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович вскоре должен подписать контракт с «Миланом». Клуб в социальной сети намекнул на возвращение игрока.

    «ИЗ идет», – подписал видеоролик с пометкой «Молния» в твиттере миланский клуб. О трансфере должны объявить уже сегодня, 27 декабря.

    • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
    • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

    Источник: твиттер «Милана»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2527

      Dellleone 27 минут назад

      Может это встрепенет Милан!

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