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    Клопп – после победы над «Лестером»: «Хочу, чтобы парни демонстрировали такой футбол каждые три дня»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над «Лестером» (4:0).

    «Я понимаю важность этой победы, но мы не должны останавливаться. Хочу, чтобы парни демонстрировали такой футбол каждые три дня.

    Мы уже на старте создали несколько моментов, но не смогли реализовать. При этом мы сохранили контроль над матчем. Сопернику было тяжело выйти из-под нашего прессинга. Сказывается интенсивность сезона и, наверное, сыграла и наша стратегия. Мы забили благодаря шикарному кроссу от Трента (прим. – Александер-Арнольд), а Роберто Фирмино умеет забить из подобной позиции.

    Во второй половины игры временами «Лестер» создавал нам проблемы, но мы сразу забирали мяч себе обратно. Когда мы забили второй мяч, парни стали летать по полю. Со стороны это смотрелось красиво», – заявил немецкий специалист.

    • «Лестер» сохранил за собой второе место с 39 очками.
    • Теперь у «Ливерпуля» 52 очка и матч в запасе.
    • Сегодня «Манчестер Сити» (38 очков) сыграет с «Вулверхэмптоном» и в случае победы обойдет «Лестер».

    Источник: BBC

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