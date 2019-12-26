Torcedores: «Спартак» предложил «Фламенго» купить Айртона Лукаса

«Спартак» предложил «Фламенго» подписать контракт с защитником Айртоном Лукасом, пишет Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.
Сообщается, что «Фламенго» еще не ответил на предложение москвичей.
- Айртон перешел в «Спартак» в январе года из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.
- В этом сезоне 22-летний бразилец провел в РПЛ 17 матчей, результативными действиями не отметился.
- Контракт Айртона с московским клубом действует до лета 2024 года.
Источник: Flamengo RG
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