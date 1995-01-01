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    Torcedores: «Спартак» предложил «Фламенго» купить Айртона Лукаса

    «Спартак» предложил «Фламенго» подписать контракт с защитником Айртоном Лукасом, пишет Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.

    Сообщается, что «Фламенго» еще не ответил на предложение москвичей.

    • Айртон перешел в «Спартак» в январе года из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.
    • В этом сезоне 22-летний бразилец провел в РПЛ 17 матчей, результативными действиями не отметился.
    • Контракт Айртона с московским клубом действует до лета 2024 года.

    Источник: Flamengo RG

    Torcedores - бразильское СМИ о футболе. Аудитория в твиттере - 27,4 тыс. подписчиков.

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +21340

      oyabun 8 минут назад

      Определенно наглая ложь. Не будет Спартак избавляться сейчас от практически единственного нормального левого латераля.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1321

      Давид59 1 час назад

      А что? Нормальный крайний. И тату красивая.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1930

      Борат > Давид59 1 час назад

      это не тату, а страстный засос от артёма реброва - он его со штангой перепутал !

      вот умора !!!

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