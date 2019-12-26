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  • Torcedores: «Спартак» предложил «Фламенго» купить Айртона Лукаса

Torcedores: «Спартак» предложил «Фламенго» купить Айртона Лукаса

26 декабря 2019, 12:26
25

«Спартак» предложил «Фламенго» подписать контракт с защитником Айртоном Лукасом, пишет Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.

Сообщается, что «Фламенго» еще не ответил на предложение москвичей.

  • Айртон перешел в «Спартак» в январе года из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.
  • В этом сезоне 22-летний бразилец провел в РПЛ 17 матчей, результативными действиями не отметился.
  • Контракт Айртона с московским клубом действует до лета 2024 года.

Источник: Flamengo RG

Torcedores - бразильское СМИ о футболе. Аудитория в твиттере - 27,4 тыс. подписчиков.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Айртон
Комментарии (25)
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Давид59
1577354071
А что? Нормальный крайний. И тату красивая.
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oyabun
1577358534
Определенно наглая ложь. Не будет Спартак избавляться сейчас от практически единственного нормального левого латераля.
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piligrim1986
1577359775
ещенку пусть им предложат)))
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Rus9I
1577360320
Пока у него нет замены, что бы его продавать. Так что, это утра. Да и играет он неплохо, немного уверенности в своих действиях, и будет норм.
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Кинстифа
1577361055
Какой бред... Кому то видимо нечем заняться. раз придумывает такое....
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vka1970
1577363404
И какой в этом смысл ? По моему это байда какая то.
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Mazai-NN
1577363890
А чем Айртон не устраивает? На мой взгляд он в порядке.
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Томик
1577364850
Охренели что - ли? Некого продавать? Вон Мирзов, Бакаев, Ананидзе своей игрой так и просятся на продажу. Ананидзе даже не игрой, потому что ЭТО игрой не назовёшь. И даже не на продажу, а в дар. Айртона не трогайте.
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