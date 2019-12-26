Правительство России утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ее стоимость – 3,5 миллиарда

Правительство России объявило об утверждении программы подготовки к проведению в стране футбольного чемпионата Европы-2020.
Министерство спорта назначено ответственным координатором программы, стоимость которой составит 3,54 миллиарда рублей.
Из указанной суммы 2,98 миллиарда – это средства федерального бюджета, оставшиеся 559 миллионов – бюджетов субъектов РФ.
- Евро-2020 пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
- Северная столица России примет три матча группового этапа и четвертьфинальную игру.