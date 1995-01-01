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    Правительство России утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ее стоимость – 3,5 миллиарда

    Правительство России объявило об утверждении программы подготовки к проведению в стране футбольного чемпионата Европы-2020.

    Министерство спорта назначено ответственным координатором программы, стоимость которой составит 3,54 миллиарда рублей.

    Из указанной суммы 2,98 миллиарда – это средства федерального бюджета, оставшиеся 559 миллионов – бюджетов субъектов РФ.

    • Евро-2020 пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
    • Северная столица России примет три матча группового этапа и четвертьфинальную игру.

    Источник: Портал правовой информации Правительства РФ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1318

      Давид59 4 минуты назад

      Постеснялись написать "выделено Колобкову". Написали "министерству спорта". А зачем так много? Стадион есть, газон есть. Надо только билеты напечатать и газон поливать. Вагон с ВАР тоже есть.

      0
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      Рейтинг: +1105

      Mister_Tomsk 7 минут назад

      опять пенсионный возраст поднимут? или вообще пенсии урежут?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +824

      LOKOfanatik19 10 минут назад

      А 2 млрд Рублей уйдут в карману туда, куда надо )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Lesha VV 34 минуты назад

      Производство отсутствует , заводы стоят . А мы вкладываем в то чего нет и не будет.

      1
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      Рейтинг: +178

      elessar arnor 1 час назад

      по классике

      1
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