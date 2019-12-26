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  • Правительство России утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ее стоимость – 3,5 миллиарда

Правительство России утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ее стоимость – 3,5 миллиарда

26 декабря 2019, 10:56
21

Правительство России объявило об утверждении программы подготовки к проведению в стране футбольного чемпионата Европы-2020.

Министерство спорта назначено ответственным координатором программы, стоимость которой составит 3,54 миллиарда рублей.

Из указанной суммы 2,98 миллиарда – это средства федерального бюджета, оставшиеся 559 миллионов – бюджетов субъектов РФ.

  • Евро-2020 пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
  • Северная столица России примет три матча группового этапа и четвертьфинальную игру.

Источник: Портал правовой информации Правительства РФ
Россия. Премьер-лига Европа
Комментарии (21)
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Lesha VV
1577349554
Производство отсутствует , заводы стоят . А мы вкладываем в то чего нет и не будет.
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LOKOfanatik19
1577350951
А 2 млрд Рублей уйдут в карману туда, куда надо )))
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Mister_Tomsk
1577351124
опять пенсионный возраст поднимут? или вообще пенсии урежут?
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lipatov32
1577351712
Пилите Шура, пилите!)))
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[B.of.B.] Mr. Zugzwang
1577356304
3 матча = 3 млрд? Что за дичь
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dinar7777dinar
1577356799
Дорого чтоб посмотреть позорников(дзюба и так Далее).
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Makaweli
1577360164
Деньги на ветер
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BRO_football
1577362251
Ну и что тут народ разговнякался по поводу суммы на подготовку к Евро-2020? Да, любое крупномасштабное спортивное мероприятие требует больших затрат денег. Для вас это неожиданная новость? Нечего тогда было кричать, чтобы Евро оставили в России. Надо было поддержать ВАДА, чтобы те отняли у нас Евро из-за проблем с допингом. Тогда и всё деньги были бы целы и отправились в карман чиновникам. А так они хотя бы на что-то полезное пойдут.
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zabvo9406
1577364004
Когда ж вы нажретесь, суки???????
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evgevg13
1577365682
Су-- ки, воруют и не краснеют. Совсем обнаглели.
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