Правительство России утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ее стоимость – 3,5 миллиарда

Правительство России объявило об утверждении программы подготовки к проведению в стране футбольного чемпионата Европы-2020.

Министерство спорта назначено ответственным координатором программы, стоимость которой составит 3,54 миллиарда рублей.

Из указанной суммы 2,98 миллиарда – это средства федерального бюджета, оставшиеся 559 миллионов – бюджетов субъектов РФ.