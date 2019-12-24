Мама Смолова: «Федор пережил боль и переживания. Он очень изменился, закрылся»

Форвард сборной России Федор Смолов переживал после незабитого пенальти в матче четвертьфинала чемпионата мира-2018 против хорватов, рассказала мама футболиста. В серии 11-метровых ударов россияне уступили и не прошли в полуфинал.

«Я не могу это передать, могу даже заплакать, потому что это было настолько переживательно. У меня с ним был как-то разговор, и он мне сказал такую вещь: «Мама, ты просто не представляешь, что это такое, когда против тебя вся страна». Боль и переживания, какие он пережил, — это несопоставимо с этими фразами, ругательствами, оскорблениями в его адрес. Он пережил намного больше, чем эти оскорбления.

Мне даже и сейчас больно, он очень изменился, он как-то закрылся. Мои слова были таковы: «Бог даeт испытания по силам, он не даст человеку испытание выше его сил». Это твой урок жизненный, ты станешь только сильнее. Главное — храни своe доброе сердце», – сказала мама игрока.