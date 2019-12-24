Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мама Смолова: «Федор пережил боль и переживания. Он очень изменился, закрылся»

Мама Смолова: «Федор пережил боль и переживания. Он очень изменился, закрылся»

24 декабря 2019, 21:59
5

Форвард сборной России Федор Смолов переживал после незабитого пенальти в матче четвертьфинала чемпионата мира-2018 против хорватов, рассказала мама футболиста. В серии 11-метровых ударов россияне уступили и не прошли в полуфинал.

«Я не могу это передать, могу даже заплакать, потому что это было настолько переживательно. У меня с ним был как-то разговор, и он мне сказал такую вещь: «Мама, ты просто не представляешь, что это такое, когда против тебя вся страна». Боль и переживания, какие он пережил, — это несопоставимо с этими фразами, ругательствами, оскорблениями в его адрес. Он пережил намного больше, чем эти оскорбления.

Мне даже и сейчас больно, он очень изменился, он как-то закрылся. Мои слова были таковы: «Бог даeт испытания по силам, он не даст человеку испытание выше его сил». Это твой урок жизненный, ты станешь только сильнее. Главное — храни своe доброе сердце», – сказала мама игрока.

  • Хорваты дошли до финала чемпионата мира.
  • Смолов выступает за сборную с 2012 года.
  • Главное достижение в карьере игрока – Кубок России.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ray Coach
1577221715
Эх Федя. А мог героем быть того ЧМ
Ответить
Бухбух
1577227264
Переживательно - новое слово в русском языке.
Ответить
BlackMurder
1577245884
Потому что Федя полено, да и игроки играют не за страну, а за большие бабки
Ответить
Hektor 84
1577257341
Та бедненький Федя!!! Хоть не плакал?
Ответить
ItalianFootball
1577263070
Не ну если пережил переживания, то молодец.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+