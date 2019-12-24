Кришито: «Зенит» заслуживал играть в плей-офф в Лиги чемпионов»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, что по-прежнему следит за «Зенитом».

«Период, который я провел в «Зените», оставило массу теплых воспоминаний. Я всегда слежу за командой. Считаю, что «Зенит» заслуживал играть в плей-офф в Лиги чемпионов, но поражение от «Бенфики» разрушило планы. Я очень рад, что в чемпионате команда лидирует и близка к очередному титулу.

Я провел прекрасное время в России, но вряд ли вернусь, поскольку хочу остаться в Италии до конца карьеры», – заявил итальянец.