Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Кришито: «Зенит» заслуживал играть в плей-офф в Лиги чемпионов»

    Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, что по-прежнему следит за «Зенитом».

    «Период, который я провел в «Зените», оставило массу теплых воспоминаний. Я всегда слежу за командой. Считаю, что «Зенит» заслуживал играть в плей-офф в Лиги чемпионов, но поражение от «Бенфики» разрушило планы. Я очень рад, что в чемпионате команда лидирует и близка к очередному титулу.

    Я провел прекрасное время в России, но вряд ли вернусь, поскольку хочу остаться в Италии до конца карьеры», – заявил итальянец.

    • В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе с семью очками.
    • Кришито выступал за российский клуб с 2011 по 2018 год.

    Источник: ITASportPress

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79376
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74887
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru