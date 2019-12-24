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  • Кришито: «Зенит» заслуживал играть в плей-офф в Лиги чемпионов»

Кришито: «Зенит» заслуживал играть в плей-офф в Лиги чемпионов»

24 декабря 2019, 07:03
12

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, что по-прежнему следит за «Зенитом».

«Период, который я провел в «Зените», оставило массу теплых воспоминаний. Я всегда слежу за командой. Считаю, что «Зенит» заслуживал играть в плей-офф в Лиги чемпионов, но поражение от «Бенфики» разрушило планы. Я очень рад, что в чемпионате команда лидирует и близка к очередному титулу.

Я провел прекрасное время в России, но вряд ли вернусь, поскольку хочу остаться в Италии до конца карьеры», – заявил итальянец.

  • В Лиге чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе с семью очками.
  • Кришито выступал за российский клуб с 2011 по 2018 год.

Источник: ITASportPress
Лига чемпионов Зенит Дженоа Кришито Доменико
Комментарии (12)
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Холстомерия
1577161487
Удачи тебе, Доменико! И чтобы не случилось травм. Зенит с тобой!
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Nerlinger
1577162784
Ни Крена не заслуживал !!!
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Владислав Vlad
1577172154
Заслуживал, заслуживал, да не дозаслуживался.)))
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Серж 69
1577172944
Если не вышел Зенит никуда,значит не заслуживал.Если бы соперники как-то там договорились между собой,сыграть ,как им выгодно было,это ещё ладно бы..Зенит,однако,сам всё профукал в игре последней,нет бы упереться рогом,пусть проиграть,но не так,как это получилось в итоге.Всё было в их руках(ногах) и сами всё упустили,какие же тут заслуги,убогость одна...
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SPACE TRUCKIN
1577173456
ЕСЛИ ЗАСЛУЖИЛ,ТАК ЧЁ НЕ ИГРАЕТ ТО?
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Вомбат
1577177773
Заслуживал разве что до последней игры в группе. Которую Зенит провалил точно так же как провалил игры с Ахматом, ЦСКА и Локомотивом. То есть играл даже хуже, чем домашний матч с Лейпцигом. Это было чисто тренерское поражение. Неправильная подготовка к матчу, неправильная тактика, неправильный настрой. Такой Зенит не заслуживает играть в ПО ЛЧ.
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серега кашин
1577179223
кто заслужил тот и будет играть а наши клубы этого не достойны
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SPbZenit12
1577185210
Да можно было просто не выходить в последней игре на поле. Исход то тот же.
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raritet
1577191229
Если бы ты ,Доменико был на поле вместо этого , якобы , защитника бразильского, то так оно , может быть и было бы.
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Vyacheslav78
1577302813
Знал бы ты, Доменико, как тебя в команде не хватает... С тобой уж точно в плей-офф бы играли.
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