Сона дисквалифицировали на три матча за удаление в игре с «Челси»

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила, что форвард Хын-Мин Сон наказан трехматчевой дисквалификацией.

Кореец во время игры с «Челси» получил прямую красную карточку за удар шипами в живот Антонио Рюдигера.

27-летний футболист пропустит матчи против «Брайтона», «Норвича» и «Саутгемптона».

В текущем сезоне Сон провел за «Тоттенхэм» 23 матча, забил 10 голов и сделал девять ассистов.

Сон – первый игрок АПЛ с 1997 года, получивший три прямые красные карточки за год