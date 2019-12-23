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Сона дисквалифицировали на три матча за удаление в игре с «Челси»

23 декабря 2019, 19:33
6

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила, что форвард Хын-Мин Сон наказан трехматчевой дисквалификацией.

Кореец во время игры с «Челси» получил прямую красную карточку за удар шипами в живот Антонио Рюдигера.

27-летний футболист пропустит матчи против «Брайтона», «Норвича» и «Саутгемптона».

В текущем сезоне Сон провел за «Тоттенхэм» 23 матча, забил 10 голов и сделал девять ассистов.

Сон – первый игрок АПЛ с 1997 года, получивший три прямые красные карточки за год

Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Сон Хын-Мин
Комментарии (6)
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AHTUNGBOL
1577120823
Че то раздухарился кореец или просто непруха...
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DOCTOR PENALTY
1577121139
Теперь три игры можно поспать.
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Dizayner
1577123635
видать на НГ отгул хотел взять а Жозе не дал)))
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Barçist
1577125404
Он же недавно плакал и обещал не калечить соперников.
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серега кашин
1577125450
а поступок и впрямь хамский
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El_Chori
1577240190
Опять все против Мавра))))
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